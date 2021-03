Президент Египта поручил подготовить план разгрузки контейнеровоза "Ever Given"

После нескольких неудачных попыток сдвинуть с места перегородивший Суэцкий канал контейнеровоз, президент Египта поручил начать его разгрузку. Об этом сообщил телеканал "Аль Арабия" со ссылкой на администрацию канала. Эта процедура облегчит судно, что в теории должно упростить его буксировку.

Сегодня стало известно, что к контейнеровозу "Ever Given" направлены два дополнительных буксира. Предпринятая в ночь с субботы на воскресенье попытка снять судно с мели не увенчалась успехом - корму "Ever Given" удалось сдвинуть на незначительное расстояние.

Как сообщил глава администрации Суэцкого канала, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал разработать план разгрузки корабля. Он также рассказал, что работы по углублению дна и очистке бортов судна продолжаются, и, возможно, если будут наблюдаться сильный прилив и снижение ветра, его удастся снять мели без разгрузки более чем 18 тысяч контейнеров, находящихся в настоящее время на борту.

В руководстве канала отмечают, что расследование инцидента продолжается. По предварительным данным, к посадке судна на мель мог привести сильный ветер. Однако ведущая следствие комиссия не исключает и другие причины - человеческий фактор или технические неисправности судна.