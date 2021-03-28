К застрявшему в Суэцком канале "Ever Given" направляются еще два буксира

Два дополнительных буксира следуют в направлении перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза "Ever Given". Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Речь идет об идущем под нидерландским флагом буксире Alp Guard и буксире Carlo Magno, следующим под флагом Италии.

Согласно последним заявлениям представителей Суэцкого канала, воскресенье является "критическим днем" - если сегодня не удастся сдвинуть судно с места, то будет принято решение о "хотя бы частичной" его разгрузке.

Напомним, состоявшаяся в ночь с субботы на воскресенье попытка снять "Ever Given" с мели не увенчалась успехом. Несмотря на то, что корму судна удалось сдвинуть на незначительное расстояние, основная часть корпуса продолжает оставаться в плотном контакте с грунтом. Администрация канала отмечает, что продолжается работа по дополнительному углублению дна вокруг контейнеровоза, а также по очистке бортов судна, на которые налипла грязь. Команда также рассчитывает на то, что группе буксиров сегодня поможет прилив.