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Рубрика: В мире

Tiret есть - и пробки есть

Движение в ключевой водной артерии мира остается заблокированным из-за севшего на мель контейнеровоза
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8416)
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к разгрузке контейнеровоза-гиганта Ever Given, который уже несколько дней блокирует Суэцкий канал. По данным телеканала Al Arabia, который цитирует главу Управления Суэцкого канала Усама Рабиа, судно, вмещающее до 20 тысяч контейнеров, в воскресенье удалось сдвинуть на 4 метра. Но путь по-прежнему заблокирован, более трехсот судов застряли у северных и южных входов этой 193-километровой морской артерии, на которую приходится 12 процентов грузоперевозок в мире.

В выходные сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что в свете подвижек есть шансы на скорое завершение работ. Другие специалисты более пессимистичны в прогнозах и считают, что процесс вызволения из "песчаного и илистого плена" одного из самых крупных контейнеровозов на планете длиною в четыре футбольных поля и водоизмещением в 240 тысяч тонн может растянуться на месяц. Питер Бердовски, гендиректор специализированной дноуглубительной компании Boskalis, которая направила бригаду на место происшествия, заявил: данные свидетельствуют о том, что "вытащить контейнеровоз пока на самом деле невозможно" и что судно, возможно, необходимо разгрузить. "Мы не можем исключать того, что это может занять несколько недель", - сказал Бердовски голландскому телеканалу NPO. "Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег, огромный груз на песке. Возможно, нам придется работать с комбинацией снижения веса за счет удаления контейнеров, нефти и воды с корабля, задействования мощных буксиров и выемки большого количества песка", - пояснил он.

Фото: Suez Canal/AP
Почему в истории Суэцкого канала полно трагедий и конфликтов

Глава Управления Суэцкого канала, которого цитирует "Гардиан", назвал спасательную операцию "сложной и включающей множество факторов". "Мы столкнулись с трудной ситуацией, которая вынудила работать на каменистой почве. Вдобавок столкнулись с очень высокими приливами. Мы должны считаться с огромными размерами корабля и количеством контейнеров на нем, которые усложняют задачу", - сказал Рабиа. По его словам, с судна было удалено около 9000 тонн балластной воды, при этом дноуглубительные работы проводились только во время отлива, а 11 буксиров работали над тем, чтобы вызволить судно из песка и ила. Два дополнительных буксира, зарегистрированных в Нидерландах и Италии, должны прибыть на место инцидента в понедельник.

По мнению Усама Рабиа, причиной инцидента стали не погодные факторы, а "возможно, технические или человеческие ошибки". Эксперты судоходной отрасли заявили о "неизбежности" потока страховых исков, касающихся огромного количества задержанных грузов из-за блокировки Суэцкого канала. Источники в отрасли сообщили агентству Рейтер, что даже если Ever Given будет быстро снят с мели, его владелец и страховщики столкнутся с исками на миллионы долларов за задержки и дополнительные расходы, понесенные другими компаниями.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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