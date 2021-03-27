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Рубрика: В мире

Работы по освобождению контейнеровоза в Суэцком канале не привели к успеху

Текст: Максим Макарычев

В пятницу в Суэцком канале продолжились экстренные спасательные работы по освобождению контейнеровоза Ever Given. Он находится в ловушке почти четыре дня, заблокировав движение судов по ключевой артерии мировых водных грузоперевозок.

Фото: Suez Canal/AP
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Официальный представитель египетской части управления каналом сообщил Associated Press, что операция по снятию с мели Ever Given является "очень чувствительной и сложной". На вечер пятницы, 26 марта, в ней было задействовано девять египетских буксиров. Однако попытки вытащить судно с помощью этих судов из песка не увенчались успехом. По информации западных СМИ, чтобы вызволить гигантское судно, потребуется переместить порядка 15 тысяч кубических метров песка с глубины не менее 1,2 метра. Как сообщает Guardian, Shohei Kisen, японский владелец судна, заявил, что намеревается вызволить его из ловушки к полудню субботы по среднеевропейскому времени, но не может гарантировать, что к этому времени "эти усилия будут завершены".

Тем временем, по информации CNN, военно-морской флот США готовится отправить в Суэцкий канал оценочную группу экспертов по дноуглубительным работам. В свою очередь, как отмечает издание Politico, военно-морской флот США выразил готовность помочь Каиру очистить канал, заявил пресс-секретарь Центрального командования США капитан Билл Урбан. Белый дом в пятницу также подтвердил, что предложил Египту помощь в освобождении сухогруза и возобновлении движения транспорта. "В рамках нашего активного дипломатического диалога мы предложили американскую помощь в открытии канала", - заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Между тем

В пятницу вечером, по информации Fox News, морская "пробка" выросла до более чем 200 судов за пределами Суэцкого канала, в том числе перевозящими сжиженный газ и нефтепродукты, а некоторые суда начали менять курс, выбирая альтернативные маршруты по доставке грузов в Европу. Зарегистрированное в Панаме судно, которым управляет тайваньская компания Evergreen Marine, по состоянию на вечер пятницы, оставалось на мели в том же положении, а буксиры и земснаряды все еще работали над его освобождением, сообщает компания Leth Agencies.

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