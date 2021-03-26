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26.03.2021 11:29
Рубрика: Экономика

СМИ: Движение по Суэцкому каналу восстановится не ранее 31 марта

Текст: Диана Ковалева

Восстановление движения по Суэцкому каналу может продлиться минимум до 31 марта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: facebook.com/Dmitry Rogozin
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Как передает агентство, чтобы снять с мели контейнеровоз, нужно будет удалить гораздо больше песка, чем предполагалось. Напомним, в распространенном в ночь на пятницу заявлении управления канала говорилось, что нужно удалить до 20 тысяч кубометров песка. Ожидалось, что спасательные работы займут около трех дней.

Во вторник во время песчаной бури один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given, следовавший под панамским флагом, сел на мель в Суэцком канале. Корабль водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров развернуло, он носом уперся в один берег, кормой в другой, и полностью заблокировал судоходство по каналу.

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