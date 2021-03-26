Почему в истории Суэцкого канала полно трагедий и конфликтов





Предстоит выкопать десятки тонн песка

Морское движение через Суэцкий канал, на который приходится 12 процентов грузоперевозок в мире, оставалось заблокированным в пятницу четвертый день подряд, около 160 судов застряли у северных и южных входов кратчайшего пути между Азией и Африкой. Ежедневные убытки судовладельцев оцениваются приблизительно в 10 миллиардов долларов. Мохаб Мамиш, советник президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по морским портам и бывший председатель Управления Суэцкого канала, сообщил AFP, что навигация по каналу "возобновится в течение максимум 48-72 часов". Мамиш сослался на свой "опыт проведения нескольких подобных спасательных операций" и сказал, что знает "каждый сантиметр канала". Однако эти радужные прогнозы опровергаются заявлениями экспертов и спасателей, которые в один голос говорят, что процесс вызволения из "песчаного и илистого плена" одного из самых крупных контейнеровозов на планете длиною в четыре футбольных поля и водоизмещением в 240 тысяч тонн может растянуться на месяц. Египет использует по крайней мере восемь больших буксиров и землеройное оборудование на берегу канала, но до сих пор все попытки снять с мели контейнеровоз не увенчались успехом, констатирует телеканал CBS News. Дело в том, отмечают специалисты, для того, чтобы вызволить гигантское судно, потребуется провести колоссальный объем работы. А именно, нужно переместить около 15 000-20 000 кубических метров песка с глубин в 1,2 - 1,5 метра вдоль берега канала, чтобы буквально выбить корабль из грунта.

Рабочие умирали тысячами

Эксперты вспоминают о том, что с момента начала работ по созданию канала в середине 19-го века его окружал шлейф трагических историй. Французский дипломат Фердинанд де Лессепс получил лицензию на создание компании Суэцкого канала у вице-короля Египта в 1850-х годах. Строительство началось в 1859 году, акции компании были проданы в основном французским покупателям. Как уточняет портал 9 News, тысячи из 1,5 миллиона человек, которые работали над его созданием в течение следующего десятилетия, умерли от многочисленных болезней, включая холеру, которые быстро и постоянно распространялись среди рабочих. Многие из строителей Суэцкого канала были призваны на военную службу и погибли в различных сражениях. Канал был официально открыт в ноябре 1869 года, и SS Dido стал первым кораблем, прошедшим через него с юга на север. Любопытно, что еще в начале 19-го века на пике своего могущества Наполеон Бонапарт приказал провести обследование, чтобы определить, может ли канал между Средиземным и Красным морем быть судоходным. Только неверный отчет тогдашних светил науки о том, что моря находились на разных уровнях, не позволил этому амбициозному проекту продвинуться дальше.

Канал приобрел геополитическое значение

Открытие многокилометрового канала, который на недели сократил путь судам с Черного континента в Старый Свет, не только ослабило влияние Британской империи на торговлю с Дальним Востоком, но и способствовало европейской колонизации Африки - одной из наиболее трагических вех в истории. Несколько лет спустя Соединенное Королевство сделало весьма тонкий стратегический ход. Лондон уговорил вице-короля Египта продать свои 44 процента акций британскому правительству, которое таким образом стало крупным акционером компании Суэцкого канала в 1875 году. А через семь лет Британия оккупировала Египет, который на тот момент юридически оставался владением Османской империи. В 1888 году новый договор объявил Суэцкий канал нейтральной зоной под британской "защитой". Британские войска останутся в Египте почти на следующие 70 лет, которые стали одними из самых неспокойных в истории. Суэцкий канал считался стратегически важным во время обеих мировых войн. В 1915 году Великобритания отбила крупное нападение Османской империи, а во время Второй мировой войны нацисты и итальянское фашистское правительство сделали канал центром своей кампании в Северной Африке. В 1954 году британцы покинули Египет.

Бремя Суэцкого кризиса

Президент Египта Гамаль Насер национализировал канал в 1956 году и закрыл пролив для израильского судоходства, положив начало Суэцкому кризису. Вскоре Израиль, Франция и Великобритания разработали план восстановления контроля над каналом, включающий израильское нападение, которое европейские партнеры использовали бы для оправдания "миссии по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке". План был предотвращен канадским политиком Лестером Пирсоном, который предложил в качестве альтернативы создание первых миротворческих сил Организации Объединенных Наций для поддержания безопасности на Суэцком канале. При поддержке Вашингтона план был принят, Лондон и Париж согласились с ним. Канал вновь открылся в 1957 году с помощью сил ООН.

Десять лет спустя в результате Шестидневной войны Израиль оккупировал Синайский полуостров и восточный берег Суэцкого канала. Египет незамедлительно ввел блокаду для всех перевозок в своей акватории, такая ситуация продолжалась до 1975 года. С 1979 года миротворческие силы ООН были заменены Многонациональными силами и наблюдателями по соглашению между США, Израилем, Египтом и многими другими странами. Канал больше никогда не закрывался для судоходства по военным причинам, хотя кораблекрушения на протяжении многих лет приводили к его временному закрытию. Тем не менее, в истории не было примера, чтобы блокировка Суэца одним, пусть и огромным контейнеровозом, как Ever Given, приводила к таким колоссальным убыткам для судовладельцев и так поразительно влияла на мировые цены на нефть на фондовых рынках.