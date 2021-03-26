Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день

По данным представителей мирового судоходства, застрявший в Суэцком канале мегаконтейнер Ever Given ежедневно задерживает товаров на сумму около 9,6 миллиарда долларов. Блокировка обходится в 400 миллионов долларов в час в торговле вдоль водного пути, который является жизненно важным коридором между востоком и западом.

Эксперты компании Lloyd's List оценивают движение канала в западном направлении примерно в 5,1 миллиарда долларов в день, а движение в восточном направлении - примерно в 4,5 миллиарда долларов в день, сообщает ВВС. Согласно данным трекеров отслеживания, который приводит компания, на обоих концах канала заблокированы уже более 160 судов. В их число входят: 41 балкер (сухогрузы, груженые насыпью), и 24 танкера для перевозки сырой нефти. Другие суда в основном перевозят потребительские товары, такие как одежда, мебель, производственные компоненты и автомобильные детали.

BIMCO, крупнейшая из международных судоходных ассоциаций, представляющих судовладельцев, заявила, что убытки будут только расти и могут существенно повлиять на поставки продукции в мире. "Я думаю, что на каждый день задержки потребуется два дня, чтобы устранить задержки", - сказал со своей стороны Алан Баер, президент логистической компании OL USA. По его словам, если блокировка будет продолжаться в течение неопределенного периода времени, суда начнут обходить Африку, добавив к своему маршруту от семи до девяти дней плавания. Две крупные судоходные компании, Maersk и Hapag-Lloyd, заявили, что они изучают варианты, чтобы избежать прохода по Суэцкому каналу, на который приходится около 12% от общего объема мировой торговли.

Напомним, что МИД России и представители международных служб спасения в четверг, 25 марта, заявили, что на устранение затора могут потребоваться недели.

Ever Given, которым управляет тайваньская компания Evergreen Marine, имеет длину в четыре футбольных поля и является одним из крупнейших контейнеровозов в мире. Он может перевозить 20 000 контейнеров. Экипаж судна состоит из 25 человек, все они являются гражданами Индии.