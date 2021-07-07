Суэцкий канал и владелец судна Ever Given подписали мировое соглашение

Тем не менее агентству ТАСС из источника в управлении канала стало известно, что стороны договорились о выплате 540 миллионов долларов (изначально речь шла о 916 миллионах, во столько оценили работы по снятию контейнеровоза с мели и понесенный ущерб, а владелец судна был готов уплатить лишь 150 миллионов). "Было решено урегулировать кризис по взаимному согласию между управлением канала и судовладельцем с получением компенсации в 540 миллионов долларов, из которых 240 миллионов будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся 300 миллионов - в течение года в рассрочку, а канал получит еще современный катер-буксир", - цитирует агентство свой источник.

В связи с достигнутыми договоренностями с Ever Given был снят арест, и контейнеровоз начал движение со стоянки на Большом Горьком озере со скоростью 4,5 узла в сторону египетского города Порт-Саид в Средиземном море.

Напомним, в конце марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, почти на неделю перекрыв по нему движение. В очереди скопилось свыше 400 судов. Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход Африки.

Суэцкий канал был построен в 1869 году и имеет протяженность около 173 километров. Он входит в состав востребованного транспортного маршрута из Китая и Японии в Европу, по нему проходит около 10 процентов мировой торговли (в 2020 году через Суэц прошли порядка 19 тысяч судов). После инцидента с Ever Given было принято решение углубить и расширить Суэцкий канал, чтобы обеспечить обеспечения двустороннее движение в его южной части, именно там контейнеровоз и сел на мель.