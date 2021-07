Суэцкий канал и владелец судна Ever Given подписали мировое соглашение

Администрация Суэцкого канала и японская компания Shoei Kisen Kaisha Ltd, являющаяся владельцем судна Ever Given, из-за которого в марте этого года движение по этой артерии было заблокировано в течение нескольких дней, подписали мировое соглашение. Церемония прошла в городе Исмаилия, где располагается штаб-квартира администрации канала​​​, в присутствии дипломатов и журналистов. Однако детали сделки и сумма компенсации официально не разглашаются.