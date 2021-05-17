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17.05.2021 07:02
Рубрика: В мире

Египет начал работы по расширению Суэцкого канала

Текст: Максим Макарычев

Египет начал дноуглубительные работы, чтобы расширить Суэцкий канал для обеспечения двустороннего движения в его южной части, недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял гигантский контейнеровоз Ever Given. Государственное управление Суэцкого канала (SCA) объявило, что планируется удлинить вторую полосу канала, открывшуюся в 2015 году, на десять километров - до 82 километров, а также расширить и углубить одну полосу движения.

Фото: Suez Canal/AP
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Администрация канала отметила, что работы начались после директивы президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси "немедленно приступить к реализации предложенного плана развития и составить график завершения как можно скорее". Новый проект, который расширит двусторонний участок к югу от Большого Горького озера, будет реализован при помощи крупнейшей на Ближнем Востоке дноуглубительной машины "Мохаб Мамиш", прибывшей в Египет в апреле, сообщает Guardian.

Ever Given, все еще загруженный тысячами контейнеров, находится в Большом Горьком озере между двумя участками канала. Между тем администрация канала ждет рассмотрения в Международном суде иска о компенсации против японского владельца судна Шои Кисена. Шестидневная блокировка канала в марте нарушила цепочку мировых поставок товаров и продукции. Некоторым судам пришлось идти длинным альтернативным маршрутом вокруг мыса Доброй Надежды на южной оконечности Африки, что потребовало дополнительного топлива и других затрат. Сотни других кораблей ждали, пока блокировка закончится.

Около 10 процентов мировой торговли проходит через Суэцкий канал, который является основным источником поступления иностранной валюты в Египет. По официальным данным, в прошлом году через канал прошло около 19 тысяч судов.

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