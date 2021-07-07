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Рубрика: В мире

Контейнеровоз Ever Given сможет покинуть Суэцкий канал

Фото: AP Photo / Mohamed Elshahed Фото: AP Photo / Mohamed Elshahed
Фото: AP Photo / Mohamed Elshahed

Контейнеровоза Ever Given сегодня продолжит плавание после достигнутой договоренности о разрешении конфликта между владельцами судна и администрацией водной артерии. Ожидается, что судно покинет Большое Горькое озеро, где оно находится с марта, при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY
Владелец Ever Given готов платить компенсацию за блокировку Суэцкого канала

К этому моменту в городе Исмаилия, в котором расположена штаб-квартира администрации Суэцкого канала, состоится подписание мирового соглашения с владельцами контейнеровоза, пишет РИА Новости. В связи с достигнутой договоренностью о разрешении конфликта между сторонами суд по экономическим делам египетского города Исмаилия накануне снял арест с контейнеровоза.

Напомним, Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние суда, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал в начале апреля.

Построенный в 1869 году Суэцкий канал имеет протяженность около 173 километров и ширину по зеркалу воды 120-150 метров, а по дну - от 45 до 60 метров. Он входит в состав востребованного транспортного маршрута из Китая и Японии в Европу, общая протяженность которого составляет около 24 тысяч километров. При таком расстоянии грузы по этому пути идут в среднем 45 суток.

В мире Африка Египет Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

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