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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, из-за чего могут снизиться цены на сладости

Текст: Татьяна Карабут
Из-за новых требований ЕС к переработанной животной продукции экспорт российских кондитерских изделий в Европу может существенно снизиться. Увеличение предложения на внутреннем рынке, в свою очередь, может привести к снижению цен на кондитерскую продукцию и сахар в России, считают в Россельхознадзоре.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Новые требования прописаны в техрегламенте ЕС, который вступил в силу с 21 апреля 2021 года. До этого момента европейские требования были идентичны российским: сертификации подлежала продукция с содержанием компонентов животного происхождения более 50%. Теперь это требование распространяется и на продукцию с содержанием компонентов животного происхождения менее 50%, пояснили в Россельхознадзоре.

Фото: iStock
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Продукт недлительного хранения, либо длительного, но с содержанием мясных компонентов должен ввозиться в Европу с официальным ветеринарным сертификатом. Продукт длительного хранения без мяса можно поставить в Европу с частным свидетельством. Документы должны подтверждать полную прослеживаемость животноводческого сырья, используемого для производства композитной (составной) продукции. Такой продукцией является пищевой продукт, одновременно содержащий как переработанные продукты животного происхождения, так и продукты растительного происхождения.

Россельхознадзор и Минсельхоз уже высказывали опасения о рисках снижения экспорта кондитерских изделий, в производстве которых используются компоненты животного происхождения: молочные продукты, яйцепродукция, мед.

"Серьезная обеспокоенность ведомств связана с требованием ЕС об использовании в составе композитной продукции, экспортируемой в ЕС, сырья животного происхождения, произведенного в странах и на предприятиях, аттестованных Еврокомиссией на поставки в ЕС", - добавили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, в страны ЕС в 2020 году было экспортировано 5,8 тыс. тонн российских кондитерских изделий, в этом - уже 1,7 тыс. тонн. А всего многосоставной продукции в прошлом году было поставлено в Европу 123 тыс. тонн, в 2021 году - 51 тыс. тонн. При этом аттестованных Еврокомиссией российских предприятий-изготовителей молочного и яичного сырья для экспортируемой в ЕС композитной продукции всего 10 по молочному сырью и 4 по яичному. Поставки готовой продукции с содержанием мясных компонентов в ЕС из России сейчас невозможны - нет разрешения Еврокомиссии на ввоз из России говядины, свинины и баранины. "Его получение и расширение списка аттестованных предприятий возможно только после аудитов (инспекций) со стороны ЕС, уточнили в Россельхознадзоре.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Россия и Евросоюз

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