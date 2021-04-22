Эквадор вернет режим ЧС и комендантский час из-за COVID-19

Президент Эквадора издал указ о чрезвычайном положении, который предусматривает ночной комендантский час в 16 провинциях. Об этом Ленин Морено сообщил в своем блоге в Twitter.

"Режим ограничений начнет действовать с 20 часов 23 апреля и продлится до 20 мая включительно, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Необходимость усиления санитарных ограничений вызвана растущей статистикой заболеваемости коронавирусом в стране".

На этот период запрещается свободное перемещение граждан с 20 часов вечера до пяти утра. Данный режим коснется жителей 16 из 24 провинций страны, включая столичный регион Пичинча и крупнейшие по населению Манаби и Гуаяс, где эпидемиологическая обстановка наиболее сложная.

По последней информации властей, с начала эпидемии в Эквадоре выявлено 362 тысячи случаев заболевания COVID-19, с последствиями заражения не справились 12 тысяч 795 пациентов.