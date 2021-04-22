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22.04.2021 03:12
Рубрика: В мире

Елизавета II в день своего 95-летия поблагодарила подданных за поддержку

Фото: AFP/Kirsty Wigglesworth Фото: AFP/Kirsty Wigglesworth
Фото: AFP/Kirsty Wigglesworth

Королева Великобритании Елизавета II в день своего рождения 21 апреля поблагодарила за поддержку, которую она получила после смерти ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Заявление монарха было распространено Букингемским дворцом.

Фото: twitter.com/RoyalFamily
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков

"По причине своего 95-летия я получила сегодня много праздничных пожеланий, которые я сильно ценю", - цитирует ТАСС обращение королевы. По ее словам, членам королевской семьи, переживающим горе, было приятно получить сообщения о принце Филиппе, которые приходили не только из Великобритании, но и стран Содружества наций, а также со всего мира.

Елизавета II поблагодарила всех за поддержку и доброту. Королева также подчеркнула, что была "глубоко тронута" подобной реакцией, которая стала подтверждением того, что "Филипп имел невероятное влияние на жизни множества людей".

Напомним, что королева встретила свой 95-й день рождения в условиях траура. Вопреки традиции, она не стала публиковать свои новые фотографий. Второй год подряд - и второй раз за все время правления Елизаветы - ее день рождения не был отмечен орудийным салютом. В прошлом году он был отменен из-за пандемии коронавируса. О том, как поздравила королеву ее большая семья, не сообщается. По данным СМИ, принц Гарри, задержавшийся на родине, чтобы поздравить бабушку, подарил ей "особый" подарок.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Елизавета II впервые встречает свой день рождения без герцога Эдинбургского, с которым она прожила в браке 73 года.

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