Королева Елизавета II отметит 95-летие в условиях траура по принцу Филиппу

Королеве Елизавете II во вторник, 21 апреля, исполнится 95 лет. Свой день рождения она встретит в условиях траура в связи со смертью ее супруга герцога Эдинбургского Филиппа, скончавшегося девятого апреля в возрасте 99 лет. Двухнедельный траур завершится 23 апреля. В данных обстоятельствах, а также с учетом ограничений, введенных в Великобритании на фоне пандемии коронавируса, праздничные мероприятия по случаю дня рождения монарха не состоятся.

Известно, что Елизавета II встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в Виндзорском замке, пишет ТАСС. Обычно день рождения королевы отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны, однако уже второй год подряд этого не будет. В 2020 году салюты не состоялись из-за коронавирусных ограничений. По данным СМИ, из-за траура, вероятно, в социальных сетях Букингемского дворца также не появятся традиционные праздничные фотографии Елизаветы II.

В остальном день рождения королевы в этом году не будет сильно отличаться от предыдущих. Как правило, 21 апреля королева обходится без особых торжеств. Парад и праздничные гуляния обычно проходят в ее официальный день рождения, который отмечается во вторую субботу июня.

Напомним, что в Великобритании день рождения монарха отмечается дважды: в сам день рождения правителя и в первую, вторую или даже третью субботу июня (так называемый официальный день рождения). Именно официальный день рождения знаменуется пышными празднествами и парадом. Традиция разделять эту торжественную дату на две родилась в Британии еще в 1748 году, когда король Георг II решил перенести парад в честь своего дня рождения из-за погоды. С тех пор день рождения британских королей и королев традиционно отмечается в более теплое время года, в конце мая или начале июня.