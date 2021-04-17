Королевская семья попрощалась с принцем Филиппом

Королева Елизавета II и ее семья отдали последнее почтение принцу Филиппу на похоронах, на которых отмечалось его военно-морское прошлое, международное наследие и семь десятилетий службы, в течение которых он помогал вести свою супругу королеву через многие кризисы.

Елизавета II стояла одна, когда начались похороны в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, которая построена в 1475 году. Королевская семья, включая принца Чарльза и его сыновей принцев Уильяма и Гарри, была ограничена в количестве приглашенных в связи карантином, передает Reuters.

На более скромной церемонии настаивал и сам принц Филипп. Согласно его воле, гроб с телом по территории Виндзорского парка провезли на переоборудованном внедорожнике. За ним прошли дети герцога - принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, принцесса Анна вместе с внуками принцами Уильямом и Гарри.

Принц Филипп, официально известный как герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Королева в 1997 году охарактеризовала супруга как свою "силу".

В качестве консорта, супруга королевы, герцог Эдинбургский провел более 22 тысяч самостоятельных мероприятий и совершил 637 зарубежных визитов. На момент выхода на пенсию в августе 2017 года принц патронировал 785 организаций.