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17.04.2021 17:19
Рубрика: В мире

В Британии проходят похороны принца Филиппа

Текст: Александр Саможнев
Церемония похорон герцога Эдинбургского принца Филиппа началась в Виндзорском замке. На ней присутствуют лишь приглашенные члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог.

Число желающих проститься с супругом королевы Елизаветы II было строго ограничено в связи с карантином. На похороны можно было пригласить не более 30 человек, сообщает телеканал Euronews.

Фото: twitter.com/RoyalFamily
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков

Процессия началась в 14.45 по местному времени. В 15 часов после залпа орудий конной артиллерии по всей стране прошла минута молчания. Королева Елизавета II прибыла отдельно от процессии в часовню святого Георгия, где траурная церемония завершится богослужением.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании был объявлен национальный траур. По решению королевы Елизаветы II траур для королевской семьи и двора продлится еще две недели.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом

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