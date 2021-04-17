В Британии проходят похороны принца Филиппа

Церемония похорон герцога Эдинбургского принца Филиппа началась в Виндзорском замке. На ней присутствуют лишь приглашенные члены королевской семьи, а также представители родов войск, с которыми был связан герцог.

Число желающих проститься с супругом королевы Елизаветы II было строго ограничено в связи с карантином. На похороны можно было пригласить не более 30 человек, сообщает телеканал Euronews.

Процессия началась в 14.45 по местному времени. В 15 часов после залпа орудий конной артиллерии по всей стране прошла минута молчания. Королева Елизавета II прибыла отдельно от процессии в часовню святого Георгия, где траурная церемония завершится богослужением.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании был объявлен национальный траур. По решению королевы Елизаветы II траур для королевской семьи и двора продлится еще две недели.