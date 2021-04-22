ЕР внесет законопроект о полной оплате больничного родителям дошкольников

Законопроект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Мы завершаем их (поправок в закон - прим. "РГ") согласование с Правительством и Минтрудом. Прошу коллег их оперативно рассмотреть и поддержать, мера должна заработать как можно скорее", - заявил он в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета, Президиума Генерального совета и Комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России".

Напомним, что вчера в ходе Послания Владимир Путин поручил оплачивать больничные родителям дошкольников полностью. Ранее с подобной инициативой выступала ЕР. Такая мера в первую очередь поможет молодым родителям c небольшим трудовым стажем.