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22.04.2021 19:04
Рубрика: Общество

ЕР внесет законопроект о полной оплате больничного родителям дошкольников

Текст: Айсель Герейханова

Законопроект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Фото: iStock
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"Мы завершаем их (поправок в закон - прим. "РГ") согласование с Правительством и Минтрудом. Прошу коллег их оперативно рассмотреть и поддержать, мера должна заработать как можно скорее", - заявил он в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета, Президиума Генерального совета и Комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России".

Напомним, что вчера в ходе Послания Владимир Путин поручил оплачивать больничные родителям дошкольников полностью. Ранее с подобной инициативой выступала ЕР. Такая мера в первую очередь поможет молодым родителям c небольшим трудовым стажем.

Общество Здоровье Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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