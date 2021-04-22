Еврокомиссия хочет подать в суд на AstraZeneсa

Еврокомиссия (ЕК) намерена подать в суд на англо-шведского производителя антикоронавирусных вакцин AstraZeneсa, сообщает газета Politico.

Причиной иска стали недостаточные поставки препарата в страны ЕС. На встрече послов государств Евросоюза, состоявшейся 21 апреля, большинство участников заявили, что их страны поддержат такой иск, поскольку фармкомпания не справилась с прописанными в контрактах обязательствами и поставила меньше вакцины, чем было оговорено. Это грозит срывами плана вакцинации, особенно с учетом того, что другие производители, в частности Pfizer и Moderna, также задерживают поставки.

Судебное разбирательство может начаться уже на этой неделе, если руководство ЕС одобрит такое решение.