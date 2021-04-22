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22.04.2021 23:22
Рубрика: В мире

Еврокомиссия попросила государства ЕС поддержать иск против AstraZeneca

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / Matthias Schrader Фото: AP Photo / Matthias Schrader
Фото: AP Photo / Matthias Schrader

Европейская комиссия попросила государства ЕС до конца недели поддержать судебный иск против AstraZeneca в связи с предполагаемым нарушением компанией своих договорных обязательств по поставке вакцины против коронавируса странам-членам.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
В Британии попробуют реабилитировать вакцину AstraZeneca

В первом квартале этого года AstraZeneca доставила менее 30 миллионов из ожидаемых 120 миллионов доз в страны-члены ЕС и отказалась перенаправить вакцины, произведенные в Британии, чтобы компенсировать убытки. Комиссия направила компании письмо 19 марта, названное "уведомлением об урегулировании спора". Англо-шведская компания остается ключевым поставщиком, от которого блок ожидает еще 70 миллионов доз вакцины во втором квартале этого года, отмечает Guardian.

Согласно контракту, подписанному между ЕС и компанией, в случае возникновения спора одна из сторон должна сначала уведомить о проблеме письмом. По истечении 20 дней с момента письменного уведомления стороны должны "встретиться и попытаться разрешить спор путем добросовестных переговоров". Источник издания из дипломатических кругов Евросоюза заявил, что, по его мнению, правовой иск получил достаточную поддержку, несмотря на опасения, высказанные, в частности, Францией и Германией. Он сказал, что более 20 стран-членов дали понять, что поддержат судебный иск.

В четверг министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли заявил, что Дублин поддержит иск комиссии. Выступая перед парламентом Ирландии, он сказал: "Что касается AstraZeneca, Еврокомиссия инициировала судебное дело, и ранее на этой неделе я присоединился от лица Ирландии в качестве одной из сторон этого судебного дела, в частности, в связи с полным невыполнением AstraZeneca своих обязательств по поставке и выполнения договорных соглашений на апрель, май и июнь".

В этом месяце комиссар, возглавляющий рабочую группу исполнительной власти ЕС по вакцинам, Тьерри Бретон сказал Guardian о том, что в Евросоюзе ожидают поставок более 300 миллионов доз в течение следующих трех месяцев. Выступая перед комитетом по окружающей среде Европейского парламента в четверг утром, комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила: она уверена, что к концу августа блок достигнет своей цели - вакцинировать 70 процентов населения.

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