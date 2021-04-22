В европейском футболе назревают гигантские перемены. Ведущие клубы континента объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Казалось, идея неплохая, но она может полностью разрушить ту систему, которая существует вот уже около 70 лет. Зато гранды заработают кучу денег.

Изначально планировалось, что участвовать в соревновании будут 20 команд. Речь шла о шести представителях Англии и шести команд из Примеры и итальянской "серии А": "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. Матчи будут проходить в середине недели. По замыслу организаторов, все участники смогут продолжить выступление в своих национальных первенствах, поэтому традиционный календарь внутренних турниров будет сохранен. Команды будут разбиты на две группы по десять клубов. Будут домашние и выездные встречи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Ставшие четвертыми и пятыми разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в 1/4 финала.

По итогам двухматчевого турнира на вылет два клуба пробьются в финал, который в конце мая пройдет на нейтральном поле в рамках одного поединка.

Некоторым топ-клубам идея о создании Суперлиги пришлась не по душе. От участия в ней уже отказались немецкие "Бавария" с дортмундской "Боруссией", а также полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен". Они не намерены отказываться от выстроенных структур и традиционных континентальных турниров. Инициаторами Суперлиги являются два человека - президенты "Реала" с "Ювентусом" Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Они уже несколько лет продумывают идею создать новый турнир.

УЕФА грозится применить к участникам Суперлиги суровые санкции

Разумеется, Перес с Аньелли в своих интервью убеждают всех болельщиков, что их интересует красота футбола, борьба, что с введением Суперлиги будет больше интересных игр. Но основная причина их инициативы, по всей видимости, - гигантские деньги. Генеральный спонсор готов вложить в лигу 5,4 миллиарда долларов. А клубам-основателям обещаны бонусы в размере 3,6 миллиарда. При этом Перес с Аньелли почему-то уверены: создание нового турнира никак не помешает проведению еврокубков и национальных первенств.

20 клубов будут участвовать в Суперлиге. К ним отказались присоединиться такие команды как "Бавария", "Боруссия" и "ПСЖ"

Однако в УЕФА уже четко дали понять, что примут самые жесткие меры, вплоть до исключения клубов-участников Суперлиги из еврокубковых соревнований.

Тем временем

Пять английских клубов из шести - "МЮ", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" официально объявили о выходе из Суперлиги. "Челси" же пока занял выжидательную позицию.