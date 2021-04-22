Новости

МАГАТЭ: Иран установил более современные центрифуги на объекте в Натанзе 00:46
Байден заявил о готовности отдать часть вакцин от COVID-19 другим странам 00:27
Захарова предложила Боррелю рассказать о деятельности спецслужб стран ЕС 00:09
Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020 00:04
Задержанным за подготовку переворота в Беларуси предъявили обвинения 21.04.2021
Песков заявил о внешней угрозе России и Беларуси 21.04.2021
В центре Москвы ограничили движение из-за крупного пожара 21.04.2021
МЧС сообщило о локализации пожара в центре Москвы 21.04.2021
Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе семь армейских колонн Азербайджана 21.04.2021
Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы 21.04.2021
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом всего 374 военнослужащих 21.04.2021
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов 21.04.2021
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях 21.04.2021
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством 21.04.2021
Песков: С Россией бесперспективно говорить в стилистике требований 21.04.2021
МОК намерен изменить олимпийский девиз 21.04.2021
В Совете Федерации отметили значимость новых мер поддержки для семей 21.04.2021
В Мордовии проректор университета задержан за взятку в 1,7 млн рублей 21.04.2021
Захарова: РФ более не считает нужным комментировать претензии США по ДОН 21.04.2021
Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020 21.04.2021
Чекунков: Поддержка молодежи поможет развитию Дальнего Востока 21.04.2021
Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян 21.04.2021
В Казани умер советник мэра по вопросам религии Дмитрий Хафизов 21.04.2021
Умерла вдова балетмейстера Игоря Моисеева 21.04.2021
Экс-главный нефролог Петербурга отказался от признания в убийстве жены 21.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 23:54
Рубрика: Спорт

Битвы гигантов

Европейские топ-клубы создали свой турнир, УЕФА - против
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Гранды не хотят больше делиться доходами с менее успешными клубами. Фото: EPA Гранды не хотят больше делиться доходами с менее успешными клубами. Фото: EPA
Гранды не хотят больше делиться доходами с менее успешными клубами. Фото: EPA

В европейском футболе назревают гигантские перемены. Ведущие клубы континента объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Казалось, идея неплохая, но она может полностью разрушить ту систему, которая существует вот уже около 70 лет. Зато гранды заработают кучу денег.

Фото: Gettyimages
Какие футбольные клубы попадают в число самых дорогих в мире

Изначально планировалось, что участвовать в соревновании будут 20 команд. Речь шла о шести представителях Англии и шести команд из Примеры и итальянской "серии А": "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан". Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года. Матчи будут проходить в середине недели. По замыслу организаторов, все участники смогут продолжить выступление в своих национальных первенствах, поэтому традиционный календарь внутренних турниров будет сохранен. Команды будут разбиты на две группы по десять клубов. Будут домашние и выездные встречи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал. Ставшие четвертыми и пятыми разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции в 1/4 финала.

По итогам двухматчевого турнира на вылет два клуба пробьются в финал, который в конце мая пройдет на нейтральном поле в рамках одного поединка.

Некоторым топ-клубам идея о создании Суперлиги пришлась не по душе. От участия в ней уже отказались немецкие "Бавария" с дортмундской "Боруссией", а также полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен". Они не намерены отказываться от выстроенных структур и традиционных континентальных турниров. Инициаторами Суперлиги являются два человека - президенты "Реала" с "Ювентусом" Флорентино Перес и Андреа Аньелли. Они уже несколько лет продумывают идею создать новый турнир.

УЕФА грозится применить к участникам Суперлиги суровые санкции

Разумеется, Перес с Аньелли в своих интервью убеждают всех болельщиков, что их интересует красота футбола, борьба, что с введением Суперлиги будет больше интересных игр. Но основная причина их инициативы, по всей видимости, - гигантские деньги. Генеральный спонсор готов вложить в лигу 5,4 миллиарда долларов. А клубам-основателям обещаны бонусы в размере 3,6 миллиарда. При этом Перес с Аньелли почему-то уверены: создание нового турнира никак не помешает проведению еврокубков и национальных первенств.

20 клубов будут участвовать в Суперлиге. К ним отказались присоединиться такие команды как "Бавария", "Боруссия" и "ПСЖ"

Однако в УЕФА уже четко дали понять, что примут самые жесткие меры, вплоть до исключения клубов-участников Суперлиги из еврокубковых соревнований.

Тем временем

Пять английских клубов из шести - "МЮ", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" официально объявили о выходе из Суперлиги. "Челси" же пока занял выжидательную позицию.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством
Минтранс: Продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет готово в 2024 году
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов