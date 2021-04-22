ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено в отношении семи компаний - АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО Металлоторговая компания "КРАСО". Если сговор будет доказан, всем им грозят оборотные штрафы.

Причиной проверок ФАС стал резкий рост цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл, трубы) в четвертом квартале 2020 года. Тогда ведомство получило несколько обращений по поводу возможного повышения стоимости жилищного строительства.