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22.04.2021 19:39
Рубрика: Общество

Федеральные клиники организовали бесплатные онлайн-приемы для граждан

Текст: Елена Манукиян
Россияне могут бесплатно получить онлайн-консультации специалистов в ведущих федеральных медицинских центрах. Удаленные приемы в облачном сервисе для них проводят специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Подмосковье появился голосовой робот для записи на вакцинацию от COVID-19

Консультации организованы по болезням сердца и сосудов как детей, так и для взрослых, а также по различным патологиям при беременности. По итогам можно получить официальное заключение специалиста центра, либо приглашение на очную консультацию.

Желающим записаться на удаленный прием необходимо зарегистрироваться в телемедицинском сервисе "Облако здоровья" и отправить заявку. Это можно сделать самостоятельно или с помощью своего лечащего врача. Потребуется приложить медицинские документы-выписки из истории болезни, ЭКГ, результаты КТ, МРТ при наличии. После этого придет приглашение с указанием даты и времени, когда врач сможет вас проконсультировать. Для общения с ним потребуется компьютер с микрофоном и веб-камерой или мобильный телефон с установленным браузером Chrome. Устройства должны быть подключены к интернету.

Проект организован благотворительным фондом Лиги здоровья нации, чтобы специализированную и высокотехнологичную помощь сделать доступной каждому россиянину.

Общество Здоровье

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