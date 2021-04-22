ГД назначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека

Новости

МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе 16:07
МОК анонсировал соревнования по видеоиграм в преддверии Олимпиады в Токио 15:57
Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки 15:54
Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение 15:54
Иностранцам упростят регистрацию на портале госуслуг 15:52
Житель Тюмени отсудил 500 тысяч рублей за гибель сына в ДТП 15:48
С россиянина в ОАЭ сняли обвинения в организации съемки обнаженных женщин 15:46
Слуцкий: Россия останется в Совете Европы до решения руководства страны 15:40
В Петербурге застройщиков обяжут отчитываться об облике будущих домов 15:22
ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката 15:13
В субботу москвичей ждет рекордный за 140 лет дождь 15:10
В Оренбуржье двухлетняя девочка выпила жидкость для снятия лака 14:58
Джонсона обвинили в нарушении министерского кодекса поведения 14:56
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе 14:52
Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России 14:46
Красноярские ученые нашли способ убивать раковые клетки 14:45
Минфин реструктурирует задолженность регионов по бюджетным кредитам 14:44
Вышел трейлер фантастического триллера Александра Ажа "Кислород" 14:43
Умер советский актер Оразмурад Гуммадов 14:31
В Facebook обнаружена новая серьезная уязвимость 14:29
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 14:27
Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку 14:21
13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes 14:20
В Кремле не видят проблемы в отъезде ученых из страны 14:19
В Москве организаторы финансовой пирамиды обманули людей на 460 млн рублей 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 14:40
Рубрика: Власть

ГД назначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека

Текст: Елена Яковлева
Государственная Дума приняла на пленарном заседании решение о назначении Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: РИА Новости
Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад по правам человека

На должность федерального омбудсмена были выдвинуты два кандидата. Кандидатуру Татьяны Москальковой предложил Госдуме рассмотреть президент РФ Владимир Путин. Фракция ЛДПР выдвинула кандидатуру члена своей партии, юриста Ивана Сухарева. Оба кандидата рассказали о своих планах и ответили на острые вопросы депутатов из разных фракций.

- Это говорит о том, что конкуренция лежит в основе правильных решений, - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По результатам тайного голосования Татьяна Москалькова набрала 367 голосов "за", 2 человек проголосовали "против", один воздержался. За Ивана Сухарева проголосовало 50 человек, 10 проголосовало "против", 18 воздержались.

Татьяна Москалькова принесла присягу уполномоченного по правам человека.

Власть Работа власти Общество Соцсфера Соцзащита Законодательная власть Госдума Президент Уполномоченный по правам человека

Главное сегодня

Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко
МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений
ГД назначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию