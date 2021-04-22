ГД назначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека

Государственная Дума приняла на пленарном заседании решение о назначении Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

На должность федерального омбудсмена были выдвинуты два кандидата. Кандидатуру Татьяны Москальковой предложил Госдуме рассмотреть президент РФ Владимир Путин. Фракция ЛДПР выдвинула кандидатуру члена своей партии, юриста Ивана Сухарева. Оба кандидата рассказали о своих планах и ответили на острые вопросы депутатов из разных фракций.

- Это говорит о том, что конкуренция лежит в основе правильных решений, - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По результатам тайного голосования Татьяна Москалькова набрала 367 голосов "за", 2 человек проголосовали "против", один воздержался. За Ивана Сухарева проголосовало 50 человек, 10 проголосовало "против", 18 воздержались.

Татьяна Москалькова принесла присягу уполномоченного по правам человека.