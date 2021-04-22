Гендиректор "Золотой маски" подвела итоги 27-го сезона театральной премии

В четверг в концертном зале "Зарядье" раздадут "Золотые маски". Главное событие этого непростого театрального сезона ждали с особым нетерпением. Казалось, пандемия спутала все карты, но ни коварный вирус, ни изоляция, ни полупустые зрительные залы не смогли заставить театральные труппы остановиться. Они продолжали работать, репетировать и выпускать новые спектакли. Впечатляющий итог - 56 спектаклей-номинатов, отобранных экспертными советами из более чем 900 постановок. Теперь "Золотые маски" обретут своих владельцев, победители, получив заслуженные овации и поздравления, будут строить планы на будущий сезон, а зрители и критики - азартно обсуждать вердикты жюри.

Накануне торжественной церемонии о главных открытиях театрального сезона, о будущем театра и о предстоящих зарубежных гастролях "РГ" рассказала генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина.

Нынешний фестиваль, прошедший в суровых условиях борьбы с ковидом, - это…

Мария Ревякина: …Это 175 показов спектаклей в конкурсных и внеконкурсных программах. Только в номинациях драматического и кукольного театров соревновались 27 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Воронежа, Рязани, Улан-Уде, Казани, Южно-Сахалинска, Альметьевска, Шарыпова, Петрозаводска и Красноярска. В музыкальной конкурсной афише был представлен 21 спектакль из девяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа, Иркутска, Барнаула и дебютант "Золотой маски" - Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска. К сожалению, немного: из-за пандемии многие театры в регионах не успели выпустить премьеры. Все-таки опера - дорогостоящий спектакль, требующий много времени. Кроме того, в конкурсе "Эксперимент" участвовали театры Москвы, Петербурга, Архангельска и Новоуральска.

Что интересного было во внеконкурсной программе?

Мария Ревякина: Много интересного, многое вызвало живые и острые дискуссии. Каким-то невероятным получился "Детский weekend", который мы провели вместе с РАМТом и посвятили столетию Молодежного театра. Продолжается программа "Золотая маска online". В ней мы уже показали два спектакля - "Идиот" Новосибирского театра "Старый дом" и "Чернобыльскую молитву" Никитинского театра из Воронежа. Зрителей еще ждут балет Славы Самодурова "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет" и премьера Большого драматического театра имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Спектакли транслируются на "Рамблере" и платформе Okko.

"Золотую маску" теперь можно смотреть и в кинотеатрах?

Мария Ревякина: Да, в рамках программы "Золотая маска в кино" в кинотеатрах страны сейчас идет показ спектакля "Сережа". Продолжит проект премьера "Бесы Достоевского" в Театре на Малой Бронной. Мы получаем множество положительных отзывов от зрителей.

К 200-летию Достоевского "Золотая маска" подготовила специальную программу. Что ждет зрителей?

Мария Ревякина: В мае мы продолжим программу "Достоевский и театр". В Москве покажем "Бесов" в постановке Русского драматического театра из Севастополя. Два спектакля Александринского театра из Петербурга - "Преступление и наказание" и "Литургия Zero". И завершим программу "Братьями Карамазовыми" Льва Додина. Параллельно открываем фестиваль в Омске, куда везем спектакли, выпущенные в Год Достоевского. С Омска начинается большая региональная программа: до декабря показы спектаклей "Золотой маски" пройдут в 13 городах России.

Международные гастроли планируете?

Мария Ревякина: Очень надеемся, что в июне сыграем спектакли "Золотой маски" в Израиле. Сейчас как раз решаем все вопросы логистики: как долететь, какие анализы сдавать… А в октябре надеемся показать наши спектакли в странах Балтии.

Вы обычно приглашаете зарубежных продюсеров, критиков и режиссеров в Москву, показываете им лучшие спектакли. В этом году удалось провести Russian case?

Мария Ревякина: Конечно, но oнлайн. Спектакли отбирала критик Марина Давыдова, и театры специально записали их на видео. И если обычно к нам приезжали около ста зарубежных гостей, то в этот раз с нами были, пусть и виртуально, 450 человек из 39 стран. В Zoom смотрели видео спектаклей, участвовали в семинарах, обсуждали важные темы: как, например, цензурируются театры с учетом новой этики и всех этих движений вроде #MeToo и Black Lives Matter. Завершилось все вечеринкой в Zoom: каждый сидел со своим бокалом, и это было прекрасно. Работа продолжалась целую неделю, и мы ощущали незабываемое единение людей из разных стран.

Вы упомянули о #MeToo и Black Lives Matter - они ставят перед западными театрами серьезные и часто нелепые проблемы. Это актуально для российского театра?

Мария Ревякина: Судя по обсуждениям в соцсетях, этими темами интересуются многие. Но, мне кажется, у нас эти проблемы не стоят так остро. Помните трагедию, когда блистательный хореограф Лиам Скарлетт покончил с собой в 35 лет после обвинений в домогательствах и фактически запрета на профессию? Почему мы не можем остановить это безумие? Или Black lives matter. Понятно, что для стран с колониальным прошлым это серьезная проблема, но, мне кажется, есть другие, более цивилизованные формы осознания ошибок прошлого. Пока же чаще все доходит до нелепых крайности. Помню, как набросились на Робера Лепажа за его спектакль о судьбе индейцев в Канаде. Местное сообщество выступило с заявлением, что все роли должны играть представители коренного населения. А как же талант? Какое отношение принадлежность к той или иной этнической группе имеет к уровню талантов?

Пока мы ждем решения жюри "Золотой маски", давайте подведем ваши личные итоги 27-го фестиваля.

Мария Ревякина: Приятно удивила разнообразием афиша конкурса драматического театра - было что посмотреть и обсудить. Очень интересным получился "Эксперимент", куда попали спектакли, которые просто не появились бы, если бы не было локдауна. Какие-то спектакли были выпущены онлайн, и это тоже новый опыт. Мне очень интересно наблюдать, как развиваются Петрозаводский театр кукол, Драматический театр города Шарыпово, Театр музыки, драмы и комедии из Новоуральска, Кукольный театр из Рязани, екатеринбургский "Урал Опера Балет"… Есть еще много всего, чем можно восхищаться.

Что вас все же восхитило как-то особенно?

Мария Ревякина: Например, спектакль "Север" Молодежного театра из Архангельска, который из-за его специфики не смогли привезти в Москву, и члены жюри летали в Архангельск. До сих пор удивляюсь, как мы смогли показать все задуманное и привезти все спектакли. Ничего не сорвалось и никто не заболел. За это хочу сказать большое спасибо всей команде "Золотой маски", нашим партнерам и спонсорам, без помощи и поддержки которых мы бы все это не вытянули. Но больше всего меня поразила консолидированность нашего театрального сообщества во время пандемии. Понимание, что театр невероятно важен. И, конечно, ощущение дружеского плеча рядом.