Глава Центкома США разошелся во взглядах с Байденом по Афганистану

Главнокомандующий операциями США на Ближнем Востоке Кеннет Маккензи в четверг разошелся в оптимистичных оценках с президентом Джо Байденом и главой Афганистана Ашрафом Гани относительно того, что местные силы в Афганистане готовы противостоять исламистским боевикам и другим террористическим угрозам без присутствия американских военных на местах.

"Я обеспокоен способностью афганских военных продержаться после того, как мы уйдем", - заявил конгрессу в четверг командующий Центральным командованием США (ЦЕНТКОМ) генерал морской пехоты Кеннет "Фрэнк" Маккензи. Он также задал риторический вопрос, смогут ли молодые афганские военно-воздушные силы летать после того, как США осуществят план Байдена по выводу всех американских сил из Афганистана к 11 сентября, сообщает U.S.News. По словам Маккензи, в Вашингтоне увидят, "как поступят афганцы", когда США завершат свой план вывода войск.

На этой неделе представители Пентагона дали понять, что из Афганистана в дополнение к 2500 военнослужащим США и примерно 10 тысячам военнослужащих НАТО, которые будут выведены в соответствии с соглашением, впервые заключенным тогдашним президентом Дональдом Трампом и движением "Талибан" (группировка запрещена в РФ) в прошлом году, также уйдут все из примерно 17 тысяч подрядчиков, которые в настоящее время находятся в этой стране.

Военнослужащие и работники частного сектора на протяжении 20-летнего периода войны играли решающую роль в поддержке афганских вооруженных сил, находящихся под надзором правительства, измученного коррупцией и параличом систем безопасности. Афганцы в значительной степени полагались на американскую материальную помощь и военный опыт, например, для безопасного обслуживания вертолетов или обеспечения непосредственной авиационной поддержки и медицинской помощи.

Байден и Гани ранее заявили, что, по их мнению, афганские силы способны выстоять самостоятельно, несмотря на многочисленные свидетельства обратного. "Гордые силы безопасности и обороны Афганистана в полной мере способны защитить свой народ и страну, что они делали все это время", - написал Гани в Twitter вскоре после заявления Байдена, обнародованного на прошлой неделе.

США планируют продолжить материально-техническую и финансовую поддержку Афганистана и его вооруженных сил, хотя детали этого плана остаются неясными, включая то, куда будет перемещен из Афганистана американский воинский контингент. Среди возможных вариантов называются государства Аравийского полуострова, включая Объединенные Арабские Эмираты. Ранее на этой неделе Маккензи заявил, что планы по размещению новых баз в регионе для продолжения контртеррористических усилий в Афганистане с позиций третьих стран еще не определены.