Глава ДНР пригласил Зеленского "посмотреть, что натворили его военные"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Донбасс для общения и посетить "горячие точки" региона.

"Обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами, - цитирует ТАСС видеообращение Пушилина. - Мы вместе с главой Луганской народной республики (ЛНР), Леонидом Ивановичем, готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования".

Он назвал населенные пункты, пострадавшие от обстрелов киевских военных, которые хотел бы показать Зеленскому.

"Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили ваши войска", - сказал Пушилин.