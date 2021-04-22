Глава УЕФА Чеферин рассказал о наказании участников Суперлиги

Чеферин рассказал, что нет никаких угроз отмены полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не существуют. У УЕФА есть обязательства перед телевидением, которые будут выполнены в полном объеме.
"Сезон уже идет, и телевидение будет требовать от нас возмещения убытков, если мы не сыграем полуфиналы. Таким образом, вероятность того, что матчи не состоятся на следующей неделе, мала. Но в будущем все будет немного иначе", - сказал Чеферин изданию 24ur.
В первую очередь эта угроза касается мадридского "Реала", чей президент Флорентино Перес стал главой Суперлиги. Мадридцы до сих пор не объявили о выходе из турнира.
Покаяние со стороны английских клубов и признание своих ошибок Чеферин считает правильным и хорошим решением.
"Нам еще предстоит разобраться в том, что что произошло в последние три дня. Мы продолжаем работу с юристами, но английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку. Мы учтем их поступок, считаю, что все совершают ошибки", - сказал Чеферин.
19 апреля 12 клубов Европы объявили о создании Суперлиги. В их числе "Реал", "Атлетико", "Барселона", "Ювентус", "Интер" и "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Позже английские клубы вышли из проекта, после чего его покинули "Милан", "Интер" и "Атлетико".
Таким образом, Суперлига просуществовала всего два дня.