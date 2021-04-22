Глава УЕФА Чеферин рассказал о наказании участников Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что идет работа с юристами по поводу возможного наказания участников Суперлиги. При этом он принял извинения от шести английских клубов.

Чеферин рассказал, что нет никаких угроз отмены полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не существуют. У УЕФА есть обязательства перед телевидением, которые будут выполнены в полном объеме.

"Сезон уже идет, и телевидение будет требовать от нас возмещения убытков, если мы не сыграем полуфиналы. Таким образом, вероятность того, что матчи не состоятся на следующей неделе, мала. Но в будущем все будет немного иначе", - сказал Чеферин изданию 24ur.

В первую очередь эта угроза касается мадридского "Реала", чей президент Флорентино Перес стал главой Суперлиги. Мадридцы до сих пор не объявили о выходе из турнира.

Покаяние со стороны английских клубов и признание своих ошибок Чеферин считает правильным и хорошим решением.

"Нам еще предстоит разобраться в том, что что произошло в последние три дня. Мы продолжаем работу с юристами, но английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку. Мы учтем их поступок, считаю, что все совершают ошибки", - сказал Чеферин.

19 апреля 12 клубов Европы объявили о создании Суперлиги. В их числе "Реал", "Атлетико", "Барселона", "Ювентус", "Интер" и "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Позже английские клубы вышли из проекта, после чего его покинули "Милан", "Интер" и "Атлетико".

Таким образом, Суперлига просуществовала всего два дня.