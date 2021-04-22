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22.04.2021 13:36
Рубрика: Спорт

Глава УЕФА Чеферин рассказал о наказании участников Суперлиги

Текст: Максим Домчев
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что идет работа с юристами по поводу возможного наказания участников Суперлиги. При этом он принял извинения от шести английских клубов.
Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA
Фото: EPA-EFE/Paul Murphy / UEFA

Чеферин рассказал, что нет никаких угроз отмены полуфинальных матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов не существуют. У УЕФА есть обязательства перед телевидением, которые будут выполнены в полном объеме.

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP
Почему провалился проект европейской Суперлиги

"Сезон уже идет, и телевидение будет требовать от нас возмещения убытков, если мы не сыграем полуфиналы. Таким образом, вероятность того, что матчи не состоятся на следующей неделе, мала. Но в будущем все будет немного иначе", - сказал Чеферин изданию 24ur.

В первую очередь эта угроза касается мадридского "Реала", чей президент Флорентино Перес стал главой Суперлиги. Мадридцы до сих пор не объявили о выходе из турнира.

Покаяние со стороны английских клубов и признание своих ошибок Чеферин считает правильным и хорошим решением.

"Нам еще предстоит разобраться в том, что что произошло в последние три дня. Мы продолжаем работу с юристами, но английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку. Мы учтем их поступок, считаю, что все совершают ошибки", - сказал Чеферин.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Матыцин прокомментировал приостановку создания европейской Суперлиги

19 апреля 12 клубов Европы объявили о создании Суперлиги. В их числе "Реал", "Атлетико", "Барселона", "Ювентус", "Интер" и "Милан", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Позже английские клубы вышли из проекта, после чего его покинули "Милан", "Интер" и "Атлетико".

Таким образом, Суперлига просуществовала всего два дня.

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