Госдума одобрила отчетный доклад омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила Государственной Думе свой отчетный доклад за 2020 год.

Доклад был представлен депутатам в электронном виде. Москалькова презентовала на пленарном заседании Госдумы основные итоги работы федерального омбудсмена за последние 5 лет. Она также представила депутатам Госдумы те "зоны роста" правозащитной деятельности, которые она видит.

372 депутата проголосовали за позитивную оценку деятельности федерального омбудсмена. Проголосовавших "против" и воздержавшихся не было.