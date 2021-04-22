Депутаты приняли поправки о защите прав граждан в сфере недвижимости

Речь идет о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом официального органа - Росреестра - торгуют сведениями из ЕГРН. "Кроме того, законопроект упрощает для граждан реестровые операции с недвижимостью, - прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин. - Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в многофункциональный центр с кипой бумаг. Также законопроектом сокращаются сроки регистрации договоров долевого участия".

Кроме того, во втором чтении был принят законопроект, согласно которому гражданам станет проще получить сведения о техническом состоянии дома.

Володин объяснил, что все органы власти и местного самоуправления обязаны будут передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Гражданин при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.

"Все эти решения с одной стороны упрощают для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой - защищают их права", - подчеркнул спикер.