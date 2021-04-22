Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

При многодневном голосовании предвыборная агитация сможет продолжаться вплоть до начала первого дня выборов. Такой закон, фактически отменяющий "день тишины", приняла Госдума.

При этом запрет на агитацию в дни голосования сохраняется.

"Поправка касается "дня тишины" - отмены в случае, если будет проводиться многодневное голосование, - отметила глава Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. - Данная поправка внесена представителями фракций КПРФ, ЛДПР и "Единая Россия".

В ЦИК уже заявили, что сентябрьское голосование в этом году с большой долей вероятности будет многодневным, ведь этот формат удобен и более безопасен с эпидемиологической точки зрения. Окончательное решение комиссия примет в июне, после того как президент назначит своим указом выборы депутатов Госдумы восьмого созыва.

Тот же документ позволяет кандидатам, которым было отказано в регистрации на выборы, обжаловать в суде решение избиркома в течение пяти дней со дня вердикта последней инстанции.