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22.04.2021 13:54
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Текст: Татьяна Замахина
При многодневном голосовании предвыборная агитация сможет продолжаться вплоть до начала первого дня выборов. Такой закон, фактически отменяющий "день тишины", приняла Госдума.

При этом запрет на агитацию в дни голосования сохраняется.

"Поправка касается "дня тишины" - отмены в случае, если будет проводиться многодневное голосование, - отметила глава Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. - Данная поправка внесена представителями фракций КПРФ, ЛДПР и "Единая Россия".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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В ЦИК уже заявили, что сентябрьское голосование в этом году с большой долей вероятности будет многодневным, ведь этот формат удобен и более безопасен с эпидемиологической точки зрения. Окончательное решение комиссия примет в июне, после того как президент назначит своим указом выборы депутатов Госдумы восьмого созыва.

Тот же документ позволяет кандидатам, которым было отказано в регистрации на выборы, обжаловать в суде решение избиркома в течение пяти дней со дня вердикта последней инстанции.

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