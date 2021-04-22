Греф высказался о третьей волне коронавируса в России

В России вероятна третья волна коронавируса в России, считает глава Сбербанка Герман Греф. При этом, по силе она уступит двум предыдущим. Глубина третьей волны будет определяться темпами вакцинации.

"Ни одной стране не удалось ее избежать. Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск", - заявил Греф в интервью РБК.

Третья волна, по оценкам главы финансового ведомства, должна быть существенно ниже той, которая была осенью. Снизить волну поможет и вакцинация, отметил Греф. Как ранее сообщало издание, начало третьей волны пандемии в России в апреле спрогнозировал "СберИндекс" на основе математической модели.