Инфляция в России замедлилась до 5,5%

Уровень инфляции в России на 19 апреля замедлился до 5,5%, сообщила журналистам замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. При этом еще в конце марта этот показатель, по данным ведомства, составлял 5,8%.

"Системные меры, принятые правительством РФ для снижения влияния роста мировых цен на внутренний рынок, носят комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания. В целом, если бы не предпринятые меры, мы могли увидеть в марте инфляцию на пике 6%", - пояснила Крючкова.

В Минэкономразвития отметили, что дополнительный сдерживающий эффект на цены окажут долгосрочные меры, принятые властями.

"Сейчас завершается формирование зернового демпфера, в активной стадии работа над демпфером по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника", - заявила чиновница.

В среду Росстат сообщил, что с 13 по 19 апреля недельная инфляция ускорилась на 0,2%. Среди продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на морковь (1,7%), белокочанную капусту (1,6%) и картофель (1,5%).