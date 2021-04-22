Инициатива "Один пояс и один путь" способствует всеобщему развитию

По его словам, совместная реализация инициативы "Один пояс и один путь" направлена на развитие и достижение всеобщего выигрыша. За более чем семь лет китайская интеграционная инициатива не только получила широкое международное признание, но и доказала свою жизнеспособность, в частности высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Так, с самого начала пандемии Китай и страны-участницы инициативы "Один пояс и один путь" начали делиться друг с другом противоэпидемическими материалами и медицинской техникой.

В ближайшем будущем Китай выстроит более тесное сотрудничество в области здравоохранения. "Китайские предприятия уже начали совместное производство вакцин в таких странах-участницах инициативы "Один пояс и один путь", как Индонезия, Бразилия, ОАЭ, Малайзия, Пакистан, Турция и другие", - отметил Си Цзиньпин.

Китайская инициатива также является "ускорителем" восстановления экономики в регионе. Выступая на совещании Боаоского азиатского форума, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов заявил, что пандемия негативно сказывается на функционировании производственных цепочек и цепочек поставок. А инициатива "Один пояс и один путь" обеспечила благоприятную среду для роста торговли через укрепление транспортных связей.

На форуме Си Цзиньпин призвал прилагать усилия к укреплению сотрудничества в области "зеленой" инфраструктуры, энергетики и финансирования, а также к совершенствованию Международной коалиции "зеленого" развития и других платформ многосторонней кооперации. "Зеленый цвет" должен стать характерной особенностью сотрудничества в рамках "Одного пояса и одного пути".

Как отмечается в докладе Всемирного банка, к 2030 году проекты в рамках инициативы "Один пояс и один путь" могут помочь 7,6 миллиона человек в мире улучшить свой уровень жизни и покончить с крайней нищетой, а еще 32 миллионам человек - попрощаться со средним уровнем бедности.

На протяжении более семи лет китайская инициатива, которая строится на принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, продвигает процессы глобализации в современном мире. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин, "мы живем в эпоху, полную не только вызовов, но и надежд".