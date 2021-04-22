Иностранцам упростят регистрацию на портале госуслуг

Иностранным гражданам станет проще регистрироваться на портале госуслуг. Такой проект приказа Минцифры разместило для общественного обсуждения.

Сейчас для полного доступа к госуслугам иностранцам сначала необходимо завести СНИЛС, а для этого зарегистрироваться по месту пребывания. До этого момента им доступна только упрощенная учетная запись на портале госуслуг, которая носит по большей части информационный характер. Для ее создания достаточно мобильного телефона и электронной почты, однако из сервисов доступны только оплата штрафов ГИБДД и справочные услуги: получение бухгалтерской отчетности юрлица, получение копий некоторых документов.

Минцифры предлагает сделать для иностранцев еще один вид учетной записи. "Эта учетная запись еще не будет подтвержденной, но уже даст возможность воспользоваться рядом сервисов - например, поиском вакансий на сайте "Работа в России" или пройти там же онлайн-интервью", - поясняют в министерстве. После прохождения границы такой пользователь сможет подтвердить учетную запись и получить доступ к более широкому перечню услуг - уведомлению о заключении трудового договора, получению СНИЛСа, записаться на прием для получения (или оформления) патента.