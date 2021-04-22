Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020

УЕФА принял решение исключить Бильбао из числа городов, которые летом примут матчи финальной части чемпионата Европы по футболу.

Об этом сообщил городской совет Бильбао. Причиной для такого шага стала невозможность обеспечить в этом городе присутствие зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса.

На стадионе в Бильбао должны были пройти три матча группы Е: Испания - Швеция, Испания - Польша и Словакия - Испания.

Также там должен пройти один из матчей 1/8 финала.

Заменить Бильбао в качестве хозяина турнира может Севилья, но окончательно все станет известно в пятницу, когда УЕФА официально объявит о том, какие города примут матчи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет три матча в группе и одну встречу плей-офф.