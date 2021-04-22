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22.04.2021 22:46
Рубрика: В мире

Как мошеннику в Гонконге удалось выманить у 90-летней женщины 32 млн долларов

Текст: Максим Макарычев
90-летняя жительница Гонконга потеряла 32 миллиона долларов в результате телефонного мошенничества. По ее словам, она сделала в общей сложности 10 платежей после того, как мошенники сказали, что ее личность использовалась в преступной деятельности на материковом Китае.

Женщина рассказала, что в августе 2020 года ей позвонил неизвестный, который утверждал, что работает в правоохранительных органах материкового Китая. Затем он пришел к ней домой и дал мобильный телефон, с помощью которого можно было с ними связаться. Женщина провела серию операций с двумя банковскими счетами в соответствии с данными ей мошенником инструкциями, сообщает CNN со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов. Полиция Гонконга арестовала 19-летнего молодого человека, который был освобожден под залог и должен явиться в суд в конце апреля.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Как сообщает South China Morning Post, женщина, обладающая многомиллионным состоянием, живет в самом дорогом районе Гонконга - Пик. Эксклюзивный анклав расположен на самой высокой точке острова Гонконг.

В Гонконге в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с пожилыми миллионерами. В октябре 2020 года 65-летняя женщина заплатила 68,9 миллиона гонконгских долларов (8,9 миллиона долларов) людям, которые, по ее словам, обвинили ее в причастности к отмыванию денег в материковом Китае, сообщает газета. На прошлой неделе в связи с инцидентом были арестованы трое мужчин. В январе 2019 года 85-летний мужчина потерял более 73,9 миллиона долларов в результате мошенничества с золотом. Эта банда мошенников ограбила в общей сложности семь жертв на сумму более 80 миллионов долларов.

В мире Восточная Азия Китай

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