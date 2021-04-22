Новости

МАГАТЭ: Иран установил более современные центрифуги на объекте в Натанзе 00:46
Байден заявил о готовности отдать часть вакцин от COVID-19 другим странам 00:27
Захарова предложила Боррелю рассказать о деятельности спецслужб стран ЕС 00:09
Испанский Бильбао не примет матчи Евро-2020 00:04
Задержанным за подготовку переворота в Беларуси предъявили обвинения 21.04.2021
Песков заявил о внешней угрозе России и Беларуси 21.04.2021
В центре Москвы ограничили движение из-за крупного пожара 21.04.2021
МЧС сообщило о локализации пожара в центре Москвы 21.04.2021
Миротворцы РФ сопроводили в Карабахе семь армейских колонн Азербайджана 21.04.2021
Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы 21.04.2021
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом всего 374 военнослужащих 21.04.2021
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов 21.04.2021
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях 21.04.2021
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством 21.04.2021
Песков: С Россией бесперспективно говорить в стилистике требований 21.04.2021
МОК намерен изменить олимпийский девиз 21.04.2021
В Совете Федерации отметили значимость новых мер поддержки для семей 21.04.2021
В Мордовии проректор университета задержан за взятку в 1,7 млн рублей 21.04.2021
Захарова: РФ более не считает нужным комментировать претензии США по ДОН 21.04.2021
Российский арбитр Карасев будет работать на Евро-2020 21.04.2021
Чекунков: Поддержка молодежи поможет развитию Дальнего Востока 21.04.2021
Ростуризм: Туры с кешбэком купили более миллиона россиян 21.04.2021
В Казани умер советник мэра по вопросам религии Дмитрий Хафизов 21.04.2021
Умерла вдова балетмейстера Игоря Моисеева 21.04.2021
Экс-главный нефролог Петербурга отказался от признания в убийстве жены 21.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
Как начать пользоваться заброшенным дачным участком
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
21.04.2021 23:42
Рубрика: Общество

Сердце любит шоколад

Гипертонию можно лечить вкусной едой
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Знаменитую и полезную для здоровья средиземноморскую диету можно "усилить" так, что с ее помощью можно успешно бороться с повышенным артериальным давлением. Что это за диета DASH, рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Василий Кашталап.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) буквально переводится как "диетические подходы к остановке гипертонии".

Фото: iStock
Как съесть стакан сахара: Врач предупредил о вреде известной крупы

"Мне не нравится термин "диета", большинство считает, что это жесткие ограничения в питании, - пояснил Василий Кашталап. - Человек сдерживается какое-то время, "сидя" на строгой диете, но потом устает и срывается. Поэтому в нашем случае мы говорим о том, что нужно в принципе пересмотреть отношение к еде, пусть постепенно, но зато навсегда закрепив здоровые привычки".

Про средиземноморскую диету - одну из лучших для сохранения здоровья сердца и сосудов, а значит, и долголетия, - наслышаны все. DASH на нее во многом похожа. Но есть и отличия.

1. Едим продукты, богатые кальцием, магнием и калием. Это значит много овощей и несладких фруктов (пять порций в день), цельнозерновые продукты, мясо птицы, жирная рыба (минимум дважды в неделю), нежирные молочные продукты, бобовые, семечки и орехи.

2 Ограничиваем красное мясо и сладости (включая и сладкие фрукты).

3. Разрешаем себе полезный для сердца десерт - горький шоколад. Правда, норма - только 45 граммов в неделю.

4. Долго считалось, что животные жиры для сердца вредны. Однако не так давно их реабилитировали. Они необходимы, в частности, для синтеза гормонов. Так что сливочное или топленое масло, кусочек сала - это хорошо. Ненасыщенные полезные жиры мы получаем из растительных масел (предпочтение - оливковому, льняному, две ложки в день), жирной рыбы, орехов, авокадо. А вот трансжиры, которые есть в маргарине, образуются при жарке во фритюре, содержатся в переработанном мясе (колбаса, сосиски) и фастфуде, - однозначное зло.

.5 Отказаться от досаливания. Рекомендации ВОЗ - 5 г соли в день (включая и ту, что содержится в продуктах), мы же - нация, которая любит соленья и консервы, и в среднем съедаем 12 г соли, намного больше нормы.

Избыток соли вызывает отеки и приводит к атеросклерозу. Не случайно гипертонией у нас болеет более половины взрослого населения. Поэтому согласно DASH нужно вообще перестать солить пищу - натрия, содержащегося в продуктах, вполне достаточно. Для перестройки вкусовых рецепторов нужно время, так что к пресной пище придется привыкать, заменив соль лимонным соком, специями, пряными травами.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Врач-диетолог рассказала о плюсах и минусах березового сока

Еще больше секретов DASH и рецептов правильных - и при этом вкусных - блюд представлено на портале "Если у вас есть сердце" (Ifyoucare.ru). Там же масса полезной информации о том, как сохранить здоровым сердце и сосуды. Есть калькулятор натрия - он поможет сосчитать всю соль, "спрятанную" в еде. Можно рассчитать свой индекс массы тела (ИМТ). Потому что нужно держать в норме вес, а тело в тонусе.

"Все это возможно, хотя придется проявить волю", - сказал доктор Кашталап. И в доказательство показал два своих фото: десятилетней давности и недавнее. Десять лет назад доктор решил, что должен стать примером для пациентов. Изменил рацион, отказался от алкоголя, сохраняет умеренные физнагрузки, и теперь выглядит моложе и подтянутее. Ну а фоторезультат - теперь наглядный аргумент для его больных.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная
Общество Здоровье

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов
В Госдуме готовят новые меры по борьбе с зарубежным вмешательством
Минтранс: Продление трассы М-12 до Екатеринбурга будет готово в 2024 году
Экс-премьер Японии: Россия присоединила Крым на правовых основаниях
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19