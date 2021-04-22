Кардиолог объяснил, опасно ли для сердца спать на левом боку

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман прокомментировал распространенное мнение о том, что привычка спать на левом боку может навредить сердцу. По мнению специалиста, лежать можно так, как человек привык. На сердце это никак не повлияет, так как оно находится за каркасом из ребер и надежно защищено.

"На левом боку спать не опасно. Сердце находится за каркасом из рёбер. То есть у вас есть жёсткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите так, как вы привыкли", - отметил врач.

По мнению невролога, профессора Евгения Сокова главную опасность представляет сон на животе, так как при этом, из-за необходимости поворачивать голову набок, страдают обеспечивающие кровообращение головного мозга артерии и вены шеи.

Также из-за сна на животе повышается внутрибрюшное давление, что чревато появлением отеков.

По словам Евгения Сокова, оптимальной позой для отдыха является сон правом боку с немного согнутыми руками и ногами.