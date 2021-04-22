Два месяца организованного Киевом "обострения в Донбассе" - все ради звонка президента США - в начале текущей недели закончилось, по большому счету, ничем.

Переговоры советников на площадке минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в очередной раз подтвердили нежелание официального Киева исполнять Минские соглашения. И продолжающееся стягивание украинских войск к линии разграничения - лишнее свидетельство невменяемости потешного украинского президентства.

За минувшую неделю официальный Киев, похоже, испугавшийся плановых перемещений российских войск в рамках государственных границ, слегка смягчил воинственную риторику в своих СМИ. Те же персоны, которые еще месяц назад вещали о неизбежной "российской агрессии" и готовности ее отражать - будь то главнокомандующий украинского войска Руслан Хомчак или вице-премьер "по оккупированным территориям" Алексей Резников - вдруг стали "голубями мира" и перестали рассказывать о накопленном наступательном потенциале украинских войск. Более того, они вновь, как будто забыв о сказанном ранее, стали клясться в верности Минским соглашениям. Однако доверия их словам нет: слишком много за минувшие семь лет сказано украинскими силовиками о мире перед обстрелами мирных жителей Донбасса.

Некой паузой в позиционных боях или точкой сверки координат с высшим руководством можно считать недавний визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию, который, с точки зрения принимающей стороны, прошел незамеченным. Эмманюэль Макрон по окончании разговора даже не вышел на задний двор своей резиденции для брифинга, лишь бы не оказаться в одном кадре с украинским гостем.

Все, о чем договорились лично главы Украины, Франции и дистанционно присутствовавшая канцлер Германии, это продолжение обсуждения так называемых "кластеров" - пошаговой схемы исполнения Минских соглашений, одобренной в первом чтении всеми странами - гарантами мирного урегулирования на Украине.

Всеми, кроме Украины. Виртуальная встреча ТКГ, уже после консультаций Зеленского с Меркель и Макроном, не привнесла ничего нового в застывшую на грани военного обострения ситуацию. Все повторилось как встарь: представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня, чем продемонстрировали "стремление к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе по обе стороны линии соприкосновения".

Опустив дипломатические формулировки, Берлин и Париж сделали вид, что это не Украина начала с февраля стягивать, вопреки июльским договоренностям прошлого года, войска - в том числе дальнобойную артиллерию и бронетехнику - к линии разграничения. И не украинские войска приступили к обстрелам гражданских объектов народных республик Донбасса. И не украинские нацисты, которыми переполнены стоящие на передовой части, убивают мирных жителей Донбасса, пенсионеров и детей. "Европейские партнеры", натянувши исторические шоры на глаза, вновь затягивают поднадоевшую за годы украинскую песнь о неких "российских войсках" и местном населении, которые вместе мешают воцариться на Донбассе никогда там не бывавшим условным потомкам Мазепы и Бандеры.

О чем говорилось в минувший понедельник на виртуальном совещании советников глав государств, членов ТКГ? О согласовании так называемых "кластеров" - понятии, привнесенном в миротворческий процесс Парижем и Берлином, прописанных на бумаге тактических шагах на пути к миру. Опустив подробности, главное в них - выборы на территории народных республик до предоставления официальному Киеву доступа к границе, сохранение Народной милиции и амнистия ее членам, а также расширенная автономия, с правом независимых отношений с Россией, для Донецка и Луганска. Но даже на это Зеленский и компания, больше смерти боящиеся местных неонацистов, исчисляемых в десятых долях процента от всего населения, пойти не могут. Поэтому согласование "кластеров" украинской стороной вновь было сорвано. Точнее, украинская сторона опять спряталась за очередными "креативными", но не соответствующими духу и букве соглашений, инициативами.

Между тем список преступлений против человечности, совершенных украинскими войсками, пополняется ежедневно. И в Киеве зря думают, что они останутся без последствий. Так, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по обстрелу мирных жителей Донбасса с использованием беспилотников, в результате которого погиб пятилетний Владислав Шихов. Как ни грустно, это лишь эпизод войны, ведущейся киевским режимом, не поменявшим свою нацистскую сущность с приходом президента Зеленского, против людей, населяющих территорию Украины.

Другое дело, что счет этим преступлениям, что бы ни думали в Киеве и Львове, ведется. Так, недавно была опубликована очередная книга "Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека 2017-2020" под редакцией члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева и депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Каждая ее страница является свидетельством военных преступлений киевского режима, которые рано или поздно в полном соответствии с духом Минских соглашений станут предметом рассмотрения судов. В том числе смерть пятилетнего Владислава Шихова, одного из более чем двух сотен погибших от рук украинских нацистов детей Донбасса.