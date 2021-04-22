Во время пандемии COVID-19 Китай и Россия поддерживали друг друга и вместе боролись со смертельной болезнью и политизацией пандемии.

Россия была первой страной, отправившей в Китай медиков, а Китай обеспечил Россию столь необходимыми средствами защиты. Солидарность, которую страны продемонстрировали в совместной борьбе с глобальной эпидемией, не только укрепила традиционно дружественные отношения между двумя народами, но и стала лучом света в мировом сражении с вирусом.

Когда ситуация в обеих странах стала крайне серьезной, они предложили друг другу помощь. Когда Соединенные Штаты начали клеветническую кампанию против Китая, Россия и Китай твердо стояли за правду.

Россия первой зарегистрировала собственную вакцину "Спутник V", которую используют более чем в 60 странах. Китай тоже один из лидеров по исследованию и разработке вакцины и предоставил помощь в этой сфере 80 странам.

Китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics сотрудничала с российской фармацевтической компанией "Петровакс", чтобы провести третью фазу исследований своей вакцины от COVID-19 в России, и они дали хорошие результаты. Теперь компании подали заявление на регистрацию вакцины в российские регуляторные органы.

Китай и Россия - ответственные страны, они не только защитили свое население, но не забыли и о других народах и помогли им. Страны объединились, чтобы противостоять различным формам "вакцинного национализма", и вместе работают над заполнением иммунизационного пробела, который не должен был возникнуть, чтобы вакцины действительно стали общественным благом, доступным всем в мире. Обе страны играют большую роль в предотвращении распространения вируса при пересечении границ и охране жизней и здоровья всех людей.

Чем больше меняется мир, тем более он хаотичен, и тем важнее великая дружба между Китаем и Россией, тем больше мы дорожим новыми межгосударственными отношениями, созданными обеими сторонами на основе исторического опыта.

Обе страны предлагают друг другу стратегическую поддержку и возможности для развития и являются друг для друга глобальными партнерами.

С начала пандемии COVID-19 председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин провели пять телефонных переговоров, тем самым ведя вперед отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху.

Несмотря на то, что в прошлом году бушевала пандемия, страны улучшили результаты практического сотрудничества, объем двусторонней торговли превышает 100 миллиардов долларов уже третий год подряд. Новые достижения есть в таких стратегически важных сферах, как нефть и газ, атомная энергия и других; продолжилось развитие инициативы "Один пояс и один путь" и Евразийского экономического союза.

Есть прогресс в рамках Годов научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России (2020 - 2021). Партнерство развивается в таких сферах, как цифровой сектор, "зеленая" экономика, искусственный интеллект, 5G и большие данные. Кроме того, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Все это показывает, что практическое сотрудничество Китая и России, которое выдержало испытание пандемией, только окрепло.

Этот год - необычный: исполняется сто лет со времени основания Коммунистической партии Китая, а Китай и Россия отпразднуют 20-ю годовщину подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За 20 лет этот договор заложил крепкий юридический фундамент для долгосрочного и здорового развития китайско-российских отношений.

Китай и Россия решили продлить договор и рассматривают празднование 20-й годовщины его подписания как фактор дальнейшего укрепления отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху. Для китайско-российских отношений это и веха, и новое начало. Стороны продолжат поддерживать дух договора, содействуя взаимовыгодному партнерству и дружбе из поколения в поколение, развивать двустороннее сотрудничество в большем масштабе и на более глубоком уровне. Они продолжат служить примером добрососедских отношений крупных стран и способствовать восстановлению мировой экономики.

Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай стороны выступили с совместным заявлением по ряду актуальных вопросов глобального управления, в очередной раз продемонстрировав солидарность и показав, что китайско-российское стратегическое партнерство остается оплотом мира и стабильности во всем мире.

В контексте значительных изменений, беспрецедентных в масштабах века, а также такого исключительного по своей редкости события, как пандемия, Китай и Россия осознают историческую ответственность и продолжат вместе работать над созданием модели гармоничного сосуществования великих держав и нового типа международных отношений.

Они также продолжат поддерживать основные интересы друг друга, ускорять возобновление экономической деятельности, оставаться друг для друга важными партнерами по развитию и возрождению и твердо отстаивать справедливость в международных делах.

Китай готов работать с Россией, чтобы защитить международную систему, в основе которой лежит ООН, поддерживать международный порядок, основанный на международном праве, поддерживать мультилатерализм, противостоять угрозам унилатералистов и вмешательству во внутренние дела других стран, а также двойным стандартам некоторых западных стран в области прав человека и соблюдать приверженность общечеловеческим ценностям - миру, развитию, справедливости, демократии и свободе.

Вместе Китай и Россия могут способствовать построению сообщества единой судьбы человечества и внести еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

Статья предоставлена автором для аналитического центра China Watch газеты China Daily.