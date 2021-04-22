Китай опубликовал Белую книгу об опыте борьбы с бедностью

Китай на 10 лет раньше намеченного срока выполнил задачу по ликвидации бедности, предусмотренную Повесткой дня ООН на период до 2030 года в области устойчивого развития. Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, Китай продолжит активное международное сотрудничество в области глобального сокращения нищеты и предоставит посильную помощь развивающимся и нуждающимся странам. В подтверждение этих слов пресс-канцелярия Государственного совета (правительства) КНР опубликовала Белую книгу под названием "Борьба с бедностью: опыт и вклад Китая". Как отмечено в предисловии, "эта Белая книга издается для того, чтобы зафиксировать этапы великой борьбы китайского народа в ликвидации крайней нищеты, представить подход Китая и поделиться его опытом и действиями по борьбе с нищетой".

Китай не один год планомерно шел к решению этой грандиозной задачи. По сообщению Синьхуа, опыт и практику Китая в области борьбы с бедностью трудно воспроизвести, поскольку в каждой стране свои условия. Однако некоторые аспекты истории успеха, такие как ориентация политики по борьбе с бедностью на человека и активное участие в глобальном сотрудничестве, могут быть изучены.

Китайское правительство всегда ставило интересы людей на первое место при разработке и осуществлении политических инициатив. Уместно будет вспомнить опубликованную более четырех лет назад, в октябре 2016 года, Белую книгу "Действия по ликвидации бедности и прогресс в сфере прав человека Китая". В ней было отмечено, что бедность серьезно мешает всесторонней реализации прав человека и их полноценному обеспечению, а сокращение и ликвидация бедности являются важным условием гарантий прав человека. На протяжении многих лет китайское правительство прилагает огромные усилия в деле ликвидации бедности и улучшению условий жизни населения, где центральным звеном является оказание помощи в развитии бедных сельских районов, для постепенного достижения решения еще одной задачи - полного построения среднезажиточного общества. Китай взвешенно подошел к решению этого вопроса, считая, что устранение нищеты простым направлением всех ресурсов на ее регулирование недостаточно. Китайским руководством были приняты действия по сокращению нищеты, которые охватывают весьма широкие сферы, сюда входят как строительство инфраструктурных объектов в деревне и повышение уровня доходов у бедных людей, так и предоставление социального обеспечения и общественных услуг в области здравоохранения, образования и культуры.

Здесь и реализация программы по оказанию поддержки молодому поколению из бедных семей в получении профессионального образования ("Дождь и роса"), оздоровление и совершенствованию систем по трудоустройству, развернутые программы (как, например, "Весенний ветер") по целевому трудоустройству, укрепление связей между местами проживания работников и районами, в которые они привлекаются для труда. В последние годы некоторые местные власти находят пути ликвидации бедности за счет доходов от имущества. Выделенные из правительственных бюджетов целевые финансовые средства направляются на сельское хозяйство, вкладываются в строительство инфраструктурных объектов и развитие отраслей производства в бедных районах. Затем часть этого имущества в виде паев передается бедным семьям, полностью или частично лишившимся возможности работать, чтобы те могли получать доходы от этого имущества.

С 2012 года китайское правительство сделало более адресной поддержку женщин, детей, престарелых, инвалидов, нацменьшинств и других особых социальных групп и постоянно держит работу по сокращению бедности в центре внимания.

Руководитель Экспертного совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский охарактеризовал выход Белой книги и публикацию ее на иностранных языках как "дело важное и своевременное". "Добиться полного искоренения абсолютной бедности пока не удалось ни одной стране. В то время как уровень бедности не сокращается, а медленно растет во всем мире, Китаю удалось всего за 7 лет вывести из нищеты последние 99 миллионов. Можно ли повторить очередное "китайское чудо"? Ответ станет ясен после изучения материалов, собранных в Белой книге", - резюмируют эксперт.

О том, что с абсолютной нищетой покончено, китайский лидер объявил накануне 100-летнего юбилея Коммунистической Партии Китая. Нельзя не отметить символизм этого события. На протяжении тысячелетней истории, как указывается в Белой книге, ликвидация нищеты была постоянной целью китайского народа. Создание в июле 1921 года КПК - партии, которая на протяжении десятилетий объединяла и вела народ к борьбе за лучшую жизнь, - стало поворотным событием в истории Китая.

Настоящее чудо в борьбе с бедностью по достоинству было оценено мировым сообществом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании председателю КНР Си Цзиньпину подчеркнул, что "политические обещания правительства и политическая стабильность имеют огромное значение для улучшения положения беднейших и наиболее уязвимых слоев населения, а инновационная, "зеленая" и открытая модель развития

стали возможностью, которая ведет к всеобщему благосостоянию". Генсек ООН выразил уверенность в том, что Китай продолжит и далее добиваться успехов в деле ликвидации бедности.

Как считает директор по связям с государственными и общественными организациями Национального комитета по исследованию БРИКС Валерия Горбачева, то, что Поднебесной понадобилось всего 40 лет, чтобы искоренить бедность, это несомненная победа страны и ее политического руководства во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает эксперт, когда Дэн Сяопин в 1978 году взял курс на политику "реформ и открытости", за чертой бедности находилось 95 процентов населения Китая. Благодаря сильной политической воле национальное богатство было перераспределено в пользу беднейшей части населения, что позволило стране встать на путь устойчивого роста и развития. Сегодня Китай превратился в одно из наиболее экономически и технологически развитых государств в мире. Он стал первым, кому удалось искоренить нищету, в то время как экономические последствия пандемии COVID-19 грозят увеличением бедности в мире впервые с 1990 года.

Как сказано в предисловии, "эта Белая книга издается для того, чтобы зафиксировать этапы великой борьбы китайского народа в ликвидации крайней нищеты"

"Секрет построения "сообщества единой судьбы", возможно, отчасти раскрыт в Белой книге, и ее изучение позволит многим странам перенять успешный опыт Китая в борьбе с бедностью, - считает эксперт. - Китай уже доказал, что бедность не предопределена и не непобедима, но победить нищету в мировом масштабе возможно лишь совместными усилиями. В странах БРИКС проживает 3 миллиарда человек, а это 43 процента мирового населения. И если партнерам Китая по объединению удастся приблизиться к решению проблемы бедности, это может стать важной предпосылкой для глобального успеха, стабильности и прогресса".

Как отмечает Синьхуа, победа Китая в деле искоренения бедности является не "конечной остановкой", а началом нового пути. Китай никогда не прекратит свои усилия по модернизации страны и всегда будет привержен решению глобальной задачи сокращения бедности в мировом масштабе. КНР надеется на расширение сотрудничества и открыто для международного сообщества в деле совместного построения процветающего мира и общего будущего.