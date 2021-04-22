Китай призвал Японию не повторять ошибки прошлого

Поэтому "с научной точки зрения" критика этих стран лишена всяческих оснований, считают власти Японии. Это не что иное, как отвлекающие маневры японской стороны, с помощью которых она пытается отрицать или скрыть неоспоримый факт: на АЭС "Фукусима-1" произошла серьезнейшая авария, и в воде с нее содержится огромное число радиоактивных веществ. Это нельзя сравнить со стоком нормально функционирующей атомной электростанции, сброс которого идет в соответствии с международными нормами.

Цель подмены понятий и уловок японской стороны заключается в том, чтобы скрыть серьезность и степень угрозы со стороны АЭС "Фукусима-1", найти "хороший повод" для сброса радиоактивной воды в океан. На самом деле 10 февраля 2020 года японская комиссия системы ALPS, отвечающая за разработку методов обработки радиоактивной воды, выступила с докладом, в котором говорится, что по состоянию на 31 декабря 2019 года после обработки стока с помощью системы ALPS радиоактивность 73 процентов воды с АЭС превышает нормы, принятые в стране. Более того, в последнем номере (от 13 апреля) американского журнала "Наука" отмечается, что в ходе обработки сточной воды система ALPS часто пропускает изотопы с наибольшей радиоактивностью, такие как рутений, кобальт, стронций, плутоний и др.

Если радиоактивная вода с АЭС "Фукусима-1" действительно соответствует нормам питьевой воды, как говорит официальный Токио, тогда зачем ее надо сбрасывать в океан, а не пустить в систему питьевой воды или же в оросительную систему на нужды сельского хозяйства страны? Почему официальные лица Японии, настаивающие на том, что вода с аварийной АЭС "Фукусима-1" не представляет никакого вреда, не хотят на себе испытать безопасность этой воды, сделав хотя бы один глоток?

Ученые воссоздали возможную трагедию океана. Согласно расчетам немецкого исследовательского института по изучению морей и океанов, для бассейна около побережья "Фукусимы" характерно сильное океаническое течение. Поэтому радиоактивные вещества всего за 57 дней после сброса могут распространиться на большую часть акватории Тихого океана, а через три года радиоактивное загрязнение затронет США и Канаду. Через 10 лет от него пострадают морские акватории всего мира.

Помимо сброса радиоактивного стока в океан, в арсенале Японии есть и другие, более безопасные способы обработки проблемной воды. Но японское правительство выбрало самый опасный вариант. Почему? Главная причина - деньги. Как говорится в докладе экспертного совещания министерства экономики, торговли и промышленности Японии, "на сброс радиоактивной воды в море требуются наименьшие затраты времени и денег".

Кроме того, исходя из краткосрочных интересов, Япония идет вопреки мнению международного сообщества и сопредельных стран, даже не пытаясь приступить к разработке безопасных способов очистки, а в одностороннем порядке выбирает план сброса радиоактивной воды в море, который хотя и дешевый, но на деле грозит огромными издержками для мировой экологии. Япония перекладывает на весь мир собственную ответственность.

Эксперты опасаются, что решение Японии схоже с милитаристской политикой страны в период Второй мировой войны. Как отмечается в прессе Республики Корея, Япония вопреки всему приняла решение сбросить радиоактивную воду в море, что напоминает подходы японских властей, игнорирующие ответственность за агрессивные войны и колониальное господство. Такая политика в годы Второй мировой нанесла тяжелый урон сопредельным странам. Однако негативные последствия от сброса радиоактивной воды в море будут даже более ощутимыми для всего мира. Япония должна пересмотреть свое решение и выбрать подход, основанный на ответственности за будущее всего человечества и следующих поколений.