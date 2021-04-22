Лидеры России и Беларуси обсудили дальнейшую интеграцию и ситуацию на Украине

На переговорах в Кремле президенты России и Беларуси обсудили вопросы дальнейшей интеграции Москвы и Минска, а также - урегулирование внутриукраинского конфликта. Владимир Путин ответил на призыв украинского лидера встретиться в Донбассе приглашением в Москву - для разговора по отношениям Москвы и Киева. А вот проблему Донбасса Владимиру Зеленскому нужно сначала обсуждать с руководством ДНР и ЛНР, считает он.

Событий много, но жизнь идет своим чередом, приветствовал белорусского коллегу российский лидер. Вначале Путин дал оценку отношениям Москвы и Минска - развиваются успешно. Несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, его объем очень значительный - 29,5 млрд долларов. Президент России уверен: все восстановится в прежнем объеме.

Продолжается совершенствование нормативной базы по строительству Союзного государства. "Да, действительно, и там многое еще предстоит сделать, но тем не менее сделано тоже немало, особенно это касается социальной сферы", - считает Путин. Граждане двух стран пользуются равными правами в этой области. Но есть и то, о чем еще предстоит договориться, согласовать позиции, добавил он. Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды работают эффективно - и правительства, и администрации, и спецслужбы, констатировал президент РФ, отметив также углубление кооперации в сфере военно-технического сотрудничества и в области безопасности "в самом широком смысле этого слова".

Александр Лукашенко был под впечатлением от Послания Федеральному Собранию, с которым в среду выступил Владимир Путин. "Мы заметили человеческую большую нотку этого Послания", - сказал он. Проблемы одинаковые, сравнил президент Беларуси: "Рождаемость, рождаемость и еще раз рождаемость".

Лукашенко заметил, что на переговорах в Сочи, где обсуждались вопросы и стратегического плана, было решено, что правительства двух стран встретятся в Минске. Премьер-министр Михаил Мишустин "выступил как академик, получилось у него очень мощно", похвалил он. "Мы пришли к определенному совместному выводу", - сообщил президент Беларуси. И теперь предстояло обсудить эти вопросы на уровне лидеров. На заседании Высшего Госсовета Союзного государства осенью можно будет формализовать все договоренности, подписав документы, запланировал Лукашенко. Из союзных программ уже 26-27 согласованы на уровне правительств, остались 2-3 очень серьезные, экономического характера, в том числе и по налогообложению, сказал он. Еще президент Беларуси призвал усилить безопасность и оборону в Союзном государстве. "Справимся", - уверен он. "И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заметил Лукашенко в унисон Посланию российского президента.

После вступительных слов прозвучал вопрос о приглашении Путину от Зеленского встретиться на Донбассе. Российский лидер перечислил много шагов, разрушающих двусторонние отношения, предпринятых действующим руководством Украины. Это касается ряда проблем в двусторонних связях, отношения к РПЦ, русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим там. "Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - сказал он.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - заверил Путин. "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, в данном случае, Россией", - считает он. "Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - предложил президент РФ.

"С ними пусть встречаются там в Донбассе", - прокомментировал Лукашенко. "Мне кажется, Зеленскому пора уже научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил президент Беларуси.

Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР

Идею смены переговорной площадки по Донбассу лидеры назвали попыткой похоронить Минские соглашения. "Беларусь просто предоставила нам площадку, и вообще никак не вмешивается в этот процесс", - заметил Путин. "Абсолютно", - согласился Лукашенко. "Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти", - считает президент РФ. "Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса", - оценил он. "И похоронить Минские соглашения", - добавил Лукашенко. "И похоронить их окончательно, конечно", - сказал Путин.

"У нас говорят так - "баба с возу, коню легче", - сказал белорусский лидер. - Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений... Хотя они заявили, а потом уже опровергли - якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему". "Глупость несусветная, что тут обсуждать", - заключил он.