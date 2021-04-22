Лидеры России и Беларуси обсудили дальнейшую интеграцию и ситуацию на Украине
На переговорах в Кремле президенты России и Беларуси обсудили вопросы дальнейшей интеграции Москвы и Минска, а также - урегулирование внутриукраинского конфликта. Владимир Путин ответил на призыв украинского лидера встретиться в Донбассе приглашением в Москву - для разговора по отношениям Москвы и Киева. А вот проблему Донбасса Владимиру Зеленскому нужно сначала обсуждать с руководством ДНР и ЛНР, считает он.
Владимир Путин и Александр Лукашенко считают идею смены площадки переговоров по Донбассу попыткой похоронить Минские соглашения. Фото: РИА Новости Владимир Путин и Александр Лукашенко считают идею смены площадки переговоров по Донбассу попыткой похоронить Минские соглашения. Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Александр Лукашенко считают идею смены площадки переговоров по Донбассу попыткой похоронить Минские соглашения. РИА Новости

Событий много, но жизнь идет своим чередом, приветствовал белорусского коллегу российский лидер. Вначале Путин дал оценку отношениям Москвы и Минска - развиваются успешно. Несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, его объем очень значительный - 29,5 млрд долларов. Президент России уверен: все восстановится в прежнем объеме.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Путин пригласил Зеленского в Москву

Продолжается совершенствование нормативной базы по строительству Союзного государства. "Да, действительно, и там многое еще предстоит сделать, но тем не менее сделано тоже немало, особенно это касается социальной сферы", - считает Путин. Граждане двух стран пользуются равными правами в этой области. Но есть и то, о чем еще предстоит договориться, согласовать позиции, добавил он. Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды работают эффективно - и правительства, и администрации, и спецслужбы, констатировал президент РФ, отметив также углубление кооперации в сфере военно-технического сотрудничества и в области безопасности "в самом широком смысле этого слова".

Александр Лукашенко был под впечатлением от Послания Федеральному Собранию, с которым в среду выступил Владимир Путин. "Мы заметили человеческую большую нотку этого Послания", - сказал он. Проблемы одинаковые, сравнил президент Беларуси: "Рождаемость, рождаемость и еще раз рождаемость".

Лукашенко заметил, что на переговорах в Сочи, где обсуждались вопросы и стратегического плана, было решено, что правительства двух стран встретятся в Минске. Премьер-министр Михаил Мишустин "выступил как академик, получилось у него очень мощно", похвалил он. "Мы пришли к определенному совместному выводу", - сообщил президент Беларуси. И теперь предстояло обсудить эти вопросы на уровне лидеров. На заседании Высшего Госсовета Союзного государства осенью можно будет формализовать все договоренности, подписав документы, запланировал Лукашенко. Из союзных программ уже 26-27 согласованы на уровне правительств, остались 2-3 очень серьезные, экономического характера, в том числе и по налогообложению, сказал он. Еще президент Беларуси призвал усилить безопасность и оборону в Союзном государстве. "Справимся", - уверен он. "И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заметил Лукашенко в унисон Посланию российского президента.

Фото: kremlin.ru
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью

После вступительных слов прозвучал вопрос о приглашении Путину от Зеленского встретиться на Донбассе. Российский лидер перечислил много шагов, разрушающих двусторонние отношения, предпринятых действующим руководством Украины. Это касается ряда проблем в двусторонних связях, отношения к РПЦ, русскому языку и русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим там. "Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть", - сказал он.

"Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать", - заверил Путин. "Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, в данном случае, Россией", - считает он. "Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - предложил президент РФ.

"С ними пусть встречаются там в Донбассе", - прокомментировал Лукашенко. "Мне кажется, Зеленскому пора уже научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил президент Беларуси.

Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР 

Идею смены переговорной площадки по Донбассу лидеры назвали попыткой похоронить Минские соглашения. "Беларусь просто предоставила нам площадку, и вообще никак не вмешивается в этот процесс", - заметил Путин. "Абсолютно", - согласился Лукашенко. "Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти", - считает президент РФ. "Похоже, что это - поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса", - оценил он. "И похоронить Минские соглашения", - добавил Лукашенко. "И похоронить их окончательно, конечно", - сказал Путин.

"У нас говорят так - "баба с возу, коню легче", - сказал белорусский лидер. - Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений... Хотя они заявили, а потом уже опровергли - якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему". "Глупость несусветная, что тут обсуждать", - заключил он.

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