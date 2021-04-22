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22.04.2021 09:54
Рубрика: В мире

Массовый переезд белорусских компаний в Латвию оказался фейком

Текст: Надежда Ермолаева

Латвийское агентство инвестиций и развития не смогло назвать ни одну белорусскую фирму, которая после начала политического кризиса в Беларуси перевела бы свои активы в Латвию и начала там работать. Об этом сообщает местный портал Pietiek.

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"Переселение белорусский компаний в Латвию оказалось блефом", - констатируют латвийские СМИ, припоминая, что пол года назад официальная Рига рапортовала о 12 предприятиях из Беларуси, которые якобы приняли решение переехать в Латвию. Как теперь выяснили журналисты, "великое переселение белорусских фирм в Латвию" оказалось фейком.

Латвийское агентство инвестиций и развития не может назвать ни одну фирму из тех 12, которые, как сообщалось, готовились к переезду в Латвию. "На просьбу ответить на вопрос о том, сколько из упомянутых в сентябре прошлого года дюжины компаний, согласившихся перебраться в Латвию, сейчас уже работают в Латвии или хотя бы начали процесс переселения, агентство развития ответить затруднилось", - отмечается в публикации.

Агентство утверждает, что оно многократно просило белорусские предприятия, которые полностью или частично перевели свою деятельность в Латвию, разрешения на публикацию их названий, однако "в силу соображений безопасности никто не согласился на это". Агентство при этом продолжает утверждать, что белорусские предприятия, работающие в технологической сфере, в Латвии все же появились.

Однако, как сообщают латвийские СМИ, в базе данных предприятий республики Lursoft видно, что за год количество белорусских фирм в стране сократилось. "Если в январе 2020 года в Латвии было 875 зарегистрированных предприятий с белорусским капиталом, то год спустя - 837, а белорусские прямые инвестиции в основной капитал латвийских предприятий за год сократились примерно на 1 миллион евро, до 10,45 миллиона евро", - отмечается в публикации.

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