Мединский: Нужно перестать мелочно управлять процессом обучения истории

Содержание учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию, где глава государства затронул историческое образование.

Мединский напомнил, что в последние годы комиссией при участии Минпросвещения РФ, Российского исторического общества (РИО) и Российского военного исторического общества (РВИО) разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. "Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РИО и РВИО", - сказал он.

Между тем, есть авторы учебников по всеобщей истории, которые считают, что "раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать".

Подготовка учебных пособий по истории, по мнению помощника президента, самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки. Что же делать, чтобы историческое образование в российской школе стало более качественным?

"Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчётности. Дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям, - считает Владимир Мединский. - Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда - лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история!"