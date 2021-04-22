Мединский: Нужно перестать мелочно управлять процессом обучения истории

Мединский напомнил, что в последние годы комиссией при участии Минпросвещения РФ, Российского исторического общества (РИО) и Российского военного исторического общества (РВИО) разработан единый историко-культурный стандарт, существует несколько линеек учебников, выпущенных в соответствии с ним. "Одна из них совсем недавно была подготовлена учеными РИО и РВИО", - сказал он.
Между тем, есть авторы учебников по всеобщей истории, которые считают, что "раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать".
Подготовка учебных пособий по истории, по мнению помощника президента, самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки. Что же делать, чтобы историческое образование в российской школе стало более качественным?
"Сформулировав стандарт обучения истории и отобрав лучшие линейки учебников, нужно перестать мелочно управлять школьным процессом обучения истории. Освободить учителей от бесконечной бюрократической отчётности. Дать школе максимальную свободу в выборе формы - как лучше и эффективнее донести знания детям, - считает Владимир Мединский. - Пусть учитель и директор школы вместе сами решают - что лучше преподать в классе, что - на межклассной конференции, что - рассказать, пойдя с детьми в музей, художественную галерею, а когда - лучше просто показать детям историческое кино или спектакль. Ведь нет более интересного школьного предмета, чем история!"