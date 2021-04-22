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22.04.2021 20:48
Рубрика: Общество

Открыт механизм быстрого и агрессивного размножения SARS-CoV-2 в организме

Текст: Ольга Орлова

Ученые-вирусологи из Университетов Любека и Людвига-Максимилиана (Германия) совместно с коллегами из Китая и Швейцарии нашли объяснение агрессивности и быстрому размножению вируса SARS-CoV-2 в организме.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в издании EMBO Journal, они сравнивали геномы РНК простых коронавирусов человека, существовавших достаточно давно, и новых вирусов SARS-CoV-2. В геноме последних обнаружена особая область, названная уникальным доменом SARS (SUD) - поскольку он использовался исключительно коронавирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2. Именно эта область генома и ее белковые продукты, выяснили исследователи, и отвечает за размножение вируса SARS-CoV-2 в человеческом организме.

Построив трехмерную модель белка SUD, воссоздав ее кристаллическую структуру, ученые исследовали ее с помощью метода рентгеновской кристаллографии.

Обнаружилось, что в инфицированных клетках белок SUD соединяется с человеческим белком Paip-1. Образовавшийся комплекс затем участвует в синтезе вирусных белков. Этот же комплекс взаимодействует с рибосомами, отвечающими за синтез белка, процесс запускается с необычайной скоростью: производится большее количество как человеческих белков, так и белков вируса.

При этом в инфицированных клетках вирусный белок разрушает молекулы информационной РНК, кодирующие белки-хозяева. И пораженные клетки начинают производить преимущественно вирусные белки. Тем самым агрессор как бы перепрограммирует белки клеток-хозяев, которые теперь работают на образование новых копий вируса.

"Вирусы изменяют ключевые функции клетки в свою пользу", отмечают исследователи, и этим объясняется необычайная патогенность нового коронавируса.

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