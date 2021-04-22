Башенные краны выстроились один за другим на строительной площадке недалеко от побережья, строительная техника курсирует туда-сюда, а конструкции будто поднимаются из-под земли.

В Линшуе, провинция Хайнань, рабочие спешат подготовить кампус - часть пилотной зоны для новой модели международного образования - к зачислению первой группы студентов в сентябре. На сегодня 16 престижных университетов из Китая и других стран, включая Университет Ковентри из Великобритании и Университет Альберты в Канаде, решили проводить образовательные программы в кампусе, который является одной из 11 ключевых зон для развития Хайнаньского порта свободной торговли.

"Мы стремимся дать китайским детям возможность пользоваться первоклассными международными образовательными ресурсами без необходимости выезжать за границу", - рассказывает Ло Цин, руководитель отдела сотрудничества с колледжами в правительственном бюро, управляющем этой территорией.

Разработка проекта была частью мер, объявленных лидером КНР Си Цзиньпином на торжественном собрании 13 апреля 2018 года в административном центре провинции, городе Хайкоу, посвященном 30-летию основания провинции и Особой экономической зоны Хайнаня.

Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, подчеркнул тогда важность сосредоточения внимания на институциональных инновациях, предлагая порту свободной торговли большую автономию в проведении политики реформ и открытости в таких ключевые секторах, как здравоохранение, образование, телекоммуникации, интернет, культура и авиация.

Эти шаги демонстрируют глобальным инвесторам и потребителям решимость Китая проводить политику реформ и открытости

Он также изложил политику, направленную на поощрение провинции к привлечению высококлассных образовательных ресурсов из-за рубежа и проведению программ сотрудничества высокого уровня с зарубежными академическими учреждениями, которые положили начало международной образовательной программе в Линшуе.

"Речь Си Цзиньпина на той встрече указала путь развития Хайнаня как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения определения конкретного пути, по которому он должен идти", - отметил Цуй Фань, профессор международной экономики и декан Хайнаньского научно-исследовательского института при Университете международного бизнеса и экономики в Пекине. По его словам, порт свободной торговли на Хайнане стал новаторством для Китая в расширении своей открытости и стал испытательным полигоном для углубления реформ.

Порт свободной торговли получил еще один значительный импульс со стороны центрального правительства. В апреле оно представило два набора мер, которые помогут поддержать порт в расширении доступа на рынок и в дальнейшем открытии его финансового сектора.

Глава отдела институциональных реформ Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Сюй Шаньчан сообщил на брифинге 8 апреля, что эти шаги демонстрируют глобальным инвесторам и потребителям решимость Китая проводить политику реформ и открытости во время самых серьезных изменений за столетие. "Эти меры превратят Хайнань в точку отсчета для доступа к рынкам во всем мире и создадут очень привлекательную рыночную среду", - уверен он.

Самолет Airbus A320 из Камбоджи приземлился в международном аэропорту Хайкоу Мэйлань 12 января, став первым самолетом из-за границы, воспользовавшимся услугами по техническому обслуживанию самолетов Хайнаньского порта свободной торговли. Эти услуги получили значительный импульс благодаря проекту, опубликованному Центральным комитетом КПК и Государственным советом в июне прошлого года, который позволил импортировать детали для самолетов по нулевым тарифам.

В Хайкоу продолжается строительство второго по величине центра технического обслуживания самолетов в Китае, который, как ожидается, будет генерировать оборот в 2 миллиарда юаней (305 миллионов долларов) в год после завершения. Ван Хайе, менеджер HNA Infrastructure, поставщика услуг по техническому обслуживанию, считает, что политические стимулы со стороны порта свободной торговли значительно сократили расходы для компании и повысили ее конкурентоспособность в сфере услуг. Она добавила, что компания планирует привлечь еще 2000 профессионалов помимо нынешнего штата в 1000 человек, чтобы укрепить свой портфель услуг по техническому обслуживанию самолетов.

Глава таможни города Хайкоу Ши Цзунвэй сказал, что, хотя реализация операций по таможенному оформлению на острове к 2025 году - ключевая мера, изложенная в июньском проекте, - поставила новые задачи для дальнейшей работы, она также предоставила властям возможности для инноваций в свой механизм надзора. По его словам, в рамках мер по упрощению процедур торговли ведомство сократило время, необходимое для таможенного оформления, на 56 процентов для импортируемых товаров и 98 процентов для экспортируемых товаров.

Внешняя торговля товарами в порту свободной торговли выросла на 3 процента в годовом исчислении, что выше, чем в среднем по стране (рост составил 1,9 процента), до 93,3 миллиарда юаней в прошлом году.

Под влиянием политических стимулов экономика Хайнаня возглавила рейтинг национального роста в прошлом году, при этом ВВП провинции увеличился на 3,5 процента в годовом исчислении в 2020 году. Сектор услуг вырос на 5,7 процента в годовом исчислении, по данным регионального статистического бюро, на его долю приходится 95,8 процента общего экономического роста.

В 2020 году приток иностранных инвестиций в провинцию удвоился благодаря реализации ряда политических мер, направленных на содействие торговле, инвестициям и трансграничному потоку денежных средств, что стало третьим годом подряд, когда приток иностранных инвестиций удвоился по сравнению с предыдущим годом.