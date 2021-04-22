МИД: Поддержка Брюсселем политизированных шагов Праги весьма опасна

Взятая Брюсселем линия на безоглядную поддержку явно политизированных шагов чешских властей весьма опасна. Использовать язык ультиматумов непозволительно. Так в МИД РФ прокомментировали заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выразившего солидарность с Прагой, обвинившей Москву в причастности к взрывам 2014 года.

"Безоглядная поддержка Евросоюзом откровенно политизированных действий Праги весьма опасна, поскольку подпитывает уверенность в безнаказанности, создает ложное ощущение вседозволенности", - отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в Москве исходят из того, что в Евросоюзе отдают отчет последствиям такой линии. "Разговаривать с позиции силы, использовать язык ультиматумов в современной дипломатии непозволительно никому", - подчеркнула дипломат.

"Вместо того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего семь лет назад инцидента на территории Чешской Республики, ЕС, по сути, присоединяется к голословным обвинениям чешских властей. Это очередное доказательство того, что пресловутая евросолидарность ставится выше здравого смысла и стремления установить истину", - заявила Захарова, напомнив, что и в ситуации с Украиной в ЕС не в состоянии объективно оценить ситуацию.

Представитель МИД РФ напомнила, что Россия никаких "подрывных действий" нигде в мире не ведет. "Напротив, мы выступали и выступаем за поддержание безопасности и стабильности на общем для России и стран ЕС европейском континенте. Добиться этого можно только через взаимное уважение, учет интересов друг друга, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - отметила Захарова.