МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию

Москва даст ответ, если Прага продолжит линию на конфронтацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ... И это Праге хорошо известно", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, Прага вместо того, чтобы нормализовать работу дипломатов, устраивает "перформанс". "Нет задачи нормализовать работу или сделать ее нормальной, адекватной с чешской стороны. Есть задача устроить такой вот перформанс, что они и делают", - отметила Захарова.

Ранее новый министр иностранных дел Чехии Ян Кулганек сообщил, что власти страны могут потребовать компенсации от российской стороны за ущерб, нанесенный взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

"Это может быть либо восстановление утраченного до его первоначального состояния, либо материальная компенсация, либо удовлетворение в форме, например, признания или извинения. Мы обсуждаем варианты", - сообщил Кулганек, которое цитирует газета Lidove Noviny.

Ранее Чехия выслала 18 российских дипломатов, обвинив спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ РФ выслала 20 чешских дипломатов из страны.