МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов

Российская сторона глубоко разочарована решением Словакии о высылке трех дипломатов РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ответ не заставит себя ждать, подчеркнула она.

"Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать", - заявила дипломат.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе должны покинуть территорию страны в течение недели "из-за актуальной геополитической ситуации". Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок также заявил, что эти действия Братислава предпринимает в поддержку Чехии, которая ранее выслала 18 российских дипломатов.